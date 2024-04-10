8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

История Петра Великого

Брикнер А.

Александр Густавович Брикнер (1834-1880) - известный российский историк немецкого происхождения, доктор философии, профессор. Его важнейшие труды посвящены, культурной и политической истории России XVII и XVIII веков. Монументальный труд Брикнера "История Петра Великого" всесторонне и беспристрастно характеризует личность Петра Великого. Детство и юность российского императора, годы учения в Европе, подавление стрелецкого бунта, Азовские походы, Северная война, преобразование старой России в сильное государство - обо всем этом Александр Густавович повествует легко и увлекательно, воссоздавая колорит эпохи великих преобразований, в полной мере выявляя значение петровской реформы для развития российского государства и общества.