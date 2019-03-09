«Великое посольство» Петра Первого: от турок к шведам 9 марта 1697 года из Москвы отправилось в путь «великое посольство» молодого царя Петра Алексеевича. Продолжавшееся до лета 1698 года, оно показало существующую расстановку сил в Европе и ознаменовало поворот во внешней политике Российского государства. Отправная точка Россия, союзница Речи Посполитой, Австрии и Венеции, с 1695 года воевала против Османской империи. Здесь Москва преследовала и свои цели, стремясь заполучить выход к Черному морю. После победного взятия турецкого Азова в 1697 году она хотела убедиться в сплоченности альянса и его готовности оказывать всяческую помощь. Пётр I, только начавший строить свой флот, не желал оставаться с турками один на один. Это стало...

9 марта 1697 года из Москвы отправилось в путь «великое посольство» молодого царя Петра Алексеевича . Продолжавшееся до лета 1698 года, оно показало существующую расстановку сил в Европе и ознаменовало поворот во внешней политике Российского государства.

Отправная точка

Россия, союзница Речи Посполитой, Австрии и Венеции, с 1695 года воевала против Османской империи. Здесь Москва преследовала и свои цели, стремясь заполучить выход к Черному морю. После победного взятия турецкого Азова в 1697 году она хотела убедиться в сплоченности альянса и его готовности оказывать всяческую помощь. Пётр I, только начавший строить свой флот, не желал оставаться с турками один на один. Это стало главной побудительной причиной организации посольства в Европу. К тому же начавшееся корабельное строительство и задачи создания новой армии требовали своих учителей – образованных специалистов с Запада, а также необходимых материалов и приборов. Сам Пётр первым решил отправиться в ученье.

Для того, чтобы избежать формальности, и для большего удобства в обучении молодой государь принял решение путешествовать частным образом под именем урядника Петра Михайлова. Официальными же главами организуемого посольства стали царские соратники Франц Лефорт, Фёдор Головин и Прокопий Возницын. С ними ехало несколько десятков дворян и волонтёров. Инкогнито Пётр зачастую передвигался быстрее остальных посольских, обгоняя, а затем присоединяясь к ним.

Путь посольства пролегал через шведскую в ту пору Ригу и вассальное Польше герцогство Курляндское в прусские земли, Голландию и Англию (ее король правил и Соединенными провинциями Нидерландов), Австрию и Венецию.

«Я ученик и ищу себе учителей»

26-летний Пётр Алексеевич, часто оставляя посольство позади, первым оказывался на месте и не терял времени даром. Из не оставившей приятных впечатлений Риги он через Митаву и Либаву добрался морем до Кёнигсберга. Местная крепость Фридрихсбург вдохновила Петра на последующую постройку похожих укреплений на острове Котлин. В Пиллау началось первое учение царя. Здесь он постигал артиллерийскую науку у прусского подполковника, по окончании чего получил аттестат «огнестрельного мастера».

В августе урядник Михайлов уже был в Голландии. Первые учителя царя в родной стране были голландцами, славными плотниками и корабелами. В Саардаме и Амстердаме Петр I несколько месяцев работал на верфях Ост-Индской компании. С помощью амстердамского бургомистра Николааса Витсена он смог заказать голландские суда, нанять корабельщиков для русского флота и специалистов для нужд армии. Помимо этого, он посещал местные мануфактуры, арсеналы, крепости, музеи и даже анатомические лекции.

Однако для лучшего знакомства с конструированием военных судов Пётр в январе 1698 года отправился в Англию, куда его лично пригласил король Вильгельм III. Здесь инспектор королевского флота сэр Энтони Дин стал для любознательного царя преподавателем кораблестроения. Петр Алексеевич посетил восхитившие его военно-морские учения в Портсмуте, Гринвичскую обсерваторию, Лондонское королевское общество, университет в Оксфорде, побывал в доках и арсеналах, не оставляя и музеев. Заинтересовал его и английский военно-морской устав. Известно и о посещении Петром знаменитого парламента.

Проведя на английской земле три месяца, государь вернулся в Голландию, откуда заторопился в Австрию, на что были весомые политические причины.

Война с османами и «испанское наследство»

Невероятно любознательный, жаждавший учиться сам и научить других, технологически поднять свою страну, Пётр Алексеевич смог здесь преуспеть. Однако главной его целью во время посольского путешествия все-таки оставалось решение османского вопроса. Он не мог позволить России воевать против турок в одиночку. Однако названные союзники явно отходили от совместного противоборства. Виной тому, помимо частных интересов государств, стала зарождающаяся война за испанское наследство, втянувшая в конфликт чуть ли не всю Европу.

Однако, по порядку. В начале пути «великое посольство» посетило Кёнигсберг, где гостей радушно принял бранденбургский курфюрст и будущий прусский король Фридрих I. Обе стороны подтвердили свою дружбу и важность борьбы с османами. Фридрих, желавший получить прусскую корону, предложил Петру оборонительный союз, но тот остановился на устном обещании поддержки.

Волновали Петра I и последствия междуцарствия в союзной в ту пору Польше. Претендентов было множество, большую опасность из них представлял французский принц Конти, так как Франция, дружественная к Турции и втягивавшая Австрию в борьбу за испанские владения, могла привести Речь Посполитую к миру с османами. Главным противником Конти в Польше стал саксонский курфюрст Фридрих Август, которого официально поддержал русский царь. В итоге саксонская партия взяла вверх. Фридрих Август, вступивший на польский престол под именем Августа II, в ответ на поддержку заверил Россию в сохранении союза против Турции.

Подобный успех не повторился в Англии и Голландии. Эти страны, также вовлечённые в войну за испанское наследство, не стали союзниками России в турецком конфликте. Они выступали за мир между Турцией и Австрией, чтобы последняя могла, не связывая себе руки, полноценно противостоять французам вместе с англичанами и голландцами. При этом всех бы устроила чисто русско-турецкая война, в таком случае Россия отвлекла бы внимание османов на себя, с чем она, конечно, согласиться не могла.

Оставались еще два союзника – Австрия и Венеция. Но и здесь всё шло не гладко. По пути в Вену Пётр I узнал о стремлении австрийских политиков к миру с Османской империей. Длительные переговоры с австрийским императором Леопольдом II в июне 1698 года привели лишь к обещанию последнего поддержать Русское государство в переговорах с Турцией. Венеции же Пётр так и не достиг, этому помешали известия о восстании в Москве стрельцов. Царь был вынужден повернуть домой.

Внешняя политика: смена приоритетов

В австрийской столице остался один из руководителей «великого посольства» Прокопий Возницын. Осенью 1698 года он представлял Россию на конгрессе в Карловицах. Здесь Австрия и Польша заключили мир с Турцией, России же в таких условиях ничего не оставалось, как добиваться перемирия, что она и сделала. Возницын сумел сохранить Азов, но был вынужден отдать османам Керчь. В 1700 году между двумя государствами был подписан мирный договор.

Увидев во время «великого посольства» новую расстановку сил в Европе, Пётр I смог направить свои усилия в другую сторону. Он обратил свой взор на северо-запад, к землям, выходившим к Балтийскому морю и потерянным Россией по Столбовскому миру 1617 года со Швецией. Однако война с такой сильной державой тоже не могла вестись в одиночку. Ещё во время посольства Пётр смог наметить будущих союзников и в этом деле: вспомним предложение курфюрста Бранденбурга о союзе. Кроме того, спеша в Москву в июле 1698 года, царь вновь пообщался с другим новым союзником – королём польским и саксонским курфюрстом Августом II. Тогда же был намечен их союз против Швеции. Более того, Август смог убедить выступить на их стороне и противницу Швеции Данию. Так формировался Северный союз государств, вступивших в Северную войну в 1700 году.

Начиналась новая страница русской истории. «Великое посольство» сыграло в этом свою значительную роль.