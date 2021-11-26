УКРАИНЦЕВ ЕМЕЛЬЯН ИГНАТЬЕВИЧ

Государственный деятель, дипломат, думный советник.

Происхождение.

Происходил из мелкого провинциального дворянского рода, осевшего на южной "Рязанской украине" государства (отсюда, очевидно, и фамильное прозвище еще во времена великого князя Московского Василия III). Свояк А.А. Виниуса.

Служба.

С 1660 – подьячий Посольского приказа, в 1665 – подьячий Новой чети. С 1675 – дьяк Посольского приказа и подведомств. ему приказов: Малорос. (1675—99), Новгородск. (1675—76, 1678, 1681—99), Владимирск., Галицк. (1675—76, 1681—99) и Устюжск. четвертей (1681—99), Приказа Вел. России (1699).

С 1662—63 многократно участвовал в посольствах в Речь Посполитую, в 1671—73 был гонцом в Речь Посполитую, Швецию, Данию и Голландию, неоднократно вел переговоры на Украине. После назначения кн. В.В. Голицына руководителем Посольского приказа и Ответн. палаты Украинцев стал думным дьяком Боярской думы (1681), а затем (в 1682) вошел в состав Ответн. палаты, которая готовила отмену местничества, реформу налогообложения, военную реформу и новый писцовый наказ. В 1681 – дьяк Казанск. приказа. Под руководством главы приказа боярина кн. Я.Н. Одоевского вместе с печатником Д.М. Башмаковым описывал казну царя Федора Алексеевича (1682). В «смуту» 1682 поддержал царевича Петра Алексеевича. Вместе с боярином П.М. Салтыковым и окольничим кн. Г.А. Козловским принимал присягу москвичей царю Петру I Алексеевичу. Под наблюдением кн. Голицына «строил» чин венчания на царство Петра I и Ивана V Алексеевичей. В 1682 находился в Москве «у приказных дел» и фактически возглавлял царскую канцелярию. Благодаря поддержке кн. Голицына играл важную роль в правительстве царевны Софьи Алексеевны. Принимал участие в подписании «Вечного мира» 1686 с Польшей. Был «товарищем» кн. Голицына и рук. его походного шатра во время Крымского похода 1687—88. После падения Софьи (1689) и ссылки Голицына сохранил свой пост. В 1689—99 – глава Посольского приказа (при формальном руководстве боярина Л.К. Нарышкина) и «домовый дьяк» при Петре I.

Миссия в Османскую империю и подписание Константинопольского мира.

Возглавлял «Великое посольство» 1699—1700 в Турцию, прибытие миссии в Константинополь было обставлено беспрецедентно. Посланники приплыли на берега Босфора на российском военном судне "Крепость", недавно построенном для Азовского флота. Под салют корабельных орудий, давших понять туркам, что теперь они имеют дело отнюдь не с прежней, "сухопутной" Россией, начались долгие и непростые 11-месячные переговоры. Результаты усилий Украинцева превзошли все самые радужные надежды Москвы: Россия сохранила за собой основные завоевания, в первую очередь Азов, и право иметь там собственный военный флот. Не дожидаясь окончательного подписания итоговых документов, думный дьяк отправил в Москву с долгожданным известием одного из дворян посольской свиты. По получении депеши в России немедленно начались приготовления к осеннему походу на шведскую крепость Нарву страна стояла накануне начала Северной войны, ставшей своего рода рубежом во внешней политике петровской эпохи. В Константинополе Украинцев сблизился с патриархом Иерусалимским Досифеем, который подарил ему мощи преподобной Марии Египетской, переданные Украинцевым в храм Сретенского монастыря в Москве (в наст. время мощевик хранится в ГИМ). За заключение выгодного для России Константинопольского мирного договора назначен думным советником и пожалован Жерновской дворцовой волостью в Каширском уезде.

В 1702—06 управлял Провиантск. приказом. Во время посольства 1707—08 в Речь Посполитую вместе с кн. В.Л. Долгоруким приводил к присяге на верность союзу с Россией польск. корон. гетманов. С целью примирить венгерского князя Ф. Ракоци с австрийским императором Иосифом I был послан в Венгрию, где и умер. Владел обширными поместьями в Шацком, Московском, Звенигородском, Каширском, Владимирском, Дедиловском и Пронском у., а также двумя камен. палатами в М., одни из кот. (Хохловский пер., 7) сохранились до сих пор. С 1770 по 1874 в его палатах располагался архив Коллегии (Министерства) иностранных дел.