ПОТЕШНЫЕ ВОЙСКА

Формирования для обучения солдат «армии нового строя», созданные царевичем Петром Алексеевичем (будущим императором Петром I).

Первоначальное назначение потешных войск

Основой «потешных» стал Петров полк, сформированный царем Алексеем Михайловичем для забав сына из сверстников царевича. Первоначальная забава юного царевича переросла в серьезное начинание. Влияние на формирование потешных войск оказало посещение Петром Алексеевичем Немецкой слободы. Прослеживалось и влияние конкретных лиц. В частности, П. Гордона. Изначально численность «потешных» не превышала 50 человек. Потешные размещались в царских селах Преображенское и Семеновское под Москвой. Весной 1683 г. Петр Алексеевич стал проводить полевые учения. Первым из взрослых в «потешные» записался 30 ноября 1683 г. придворный конюх С. Бухвостов, считающийся с тех пор первым российским солдатом. В 1684 г. в селе Преображенское на реке Яузе для учений возвели городок Пресбург, который атаковали и обороняли две стороны учений.

Первые полки

В 1691 г. из «потешных» были сформированы два полка – Преображенский и Семеновский. Петр с соратниками разработал первую в России программу военной профессиональной подготовки юношей (игры и гимнастические упражнения для детей до 12 лет, позднее – оружейные приемы, пушкарское дело). В потешных войсках был развит дух товарищества. Эти полки стали основой русской регулярной армии и первыми ее гвардейскими частями. Полки участвовали в Азовском походе 1695 г. и в Северной войне, где приобрели боевой опыт.