Пётр I Алексéевич

Пётр I Алексéевич (29.05[06.06].1672, Москва — 28.01[08.02].1725, Санкт-Петербург) — русский царь из династии Романовых (венчан на царство 25 июня 1682 вместе с единокровным братом Иваном V Алексеевичем в Успенском соборе Московского кремля), первый российский император (с 22 октября 1721, с этого же дня носил титулы Великий и Отец Отечества). Младший сын от второго брака царя Алексея Михайловича с Н. К. Нарышкиной , единокровный брат царя Фёдора Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны . 27 января 1689 венчался законным браком с Е. Ф. Лопухиной (пострижена в монахини в 1698), в браке с которой имел двоих детей, в том числе царевича Алексея Петровича (лишен статуса наследника престола по обвинению в государственной измене). 19 февраля 1712 венчался вторым браком с Екатериной Алексеевной (урожденная М. С. Скавронская; с 1724 императрица, с 1725 правящая государыня, носила имя Екатерина I ), от нее имел 8 детей, в том числе будущих герцогиню Голштинскую Анну Петровну и императрицу Елизавету Петровну .

П. I А. воспитывался (с 1677 под руководством дьяка Н. М. Зотова ) как младший царевич. В результате Стрелецкого восстания 1682 был объявлен «младшим» царем и соправителем Ивана V, регентшей при них стала царевна Софья. С осени 1682 вместе с матерью проживал в селе Преображенском, где упражнялся в военном деле с «потешными» полками, увлекался судовождением и судостроением. В ночь с 7 на 8 августа 1689 получил известие о вводе царевной Софьей стрельцов в Московский кремль, бежал в Троице-Сергиев монастырь . К началу сентября 1689 отстранил Софью от власти, удалил ее в Новодевичий монастырь. Его соправитель Иван V из-за болезни не мог участвовать в управлении страной, скончался в 1696. После смерти Ивана V стал единодержавным правителем.

П. I А. часто бывал в Новонемецкой слободе около Москвы, где познакомился с иностранцами на русской службе П. Гордоном , Ф. Лефортом и др. Вокруг молодого царя со временем сложился круг единомышленников, ставших проводниками его реформ и деливших с государем досуг, в их числе П. М. и Ф. М. Апраксины , Р. В. и Я. В. Брюсы , Ф. А. Головин , Г. И. Головкин , Д. М. и М. М. Голицыны , А. Д. Меншиков , А. В. Макаров, Н. А. и У. А. Синявины, П. А. Толстой , П. П. и Б. И. Шереметьевы , П. И. Ягужинский и др.

В 1695–1696 П. I А. предпринял Азовские походы против Османской империи . Для дальнейшего продвижения к берегам Черного и Каспийского морей в 1711 предпринял неудачный Прутский поход. В 1722–1723 состоялся Персидский поход , завершившийся подписанием Петербургского договора 1723.

В 1697–1698 П. I А. инкогнито, в составе Великого посольства в Европу, посетил Пруссию, Нидерланды, Англию, Священную Римскую империю, Речь Посполитую. В ходе посольства обучился кораблестроению и получил патент корабельного мастера. Из-за Стрелецкого восстания 1698 вернулся в Россию, возобновил следствие над стрельцами и расформировал стрелецкое вой­ско. Царевна Софья была пострижена в монахини.

В 1700 П. I А. начал военные действия против Швеции ( Северная вой­на ). После разгрома армии в Нарвском сражении в 1700 провел ряд реформ, результатом которых стали победные для России сражения, в том числе взятие Нарвы, битва у деревни Лесной , Полтавская битва , Гангутское и Гренгамское сражения и пр. В 1721 был заключен Ништадтский мир со Швецией, по которому Россия получила выход к Балтийскому морю (территории Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии). Во время военных действий в 1716–1717 П. I А. совершил второе посольство в Европу.

Эпоха правления П. I А. отметилась значительными преобразованиями. В 1690‑х царь построил Азовский флот, создал Балтийский флот. В 1698 приступил к организации пехотных и драгунских полков, сформировал Российскую императорскую лейб-гвардию. В 1705 ввел рекрутскую повинность — новый способ комплектования вооруженных сил. В 1716 утвердил Воинский устав, в 1720 Морской устав, при составлении которых использовал шведский и другой иностранный опыт.

П. I А. осуществил денежную реформу, введя десятичный принцип счисления. В 1724 учредил подушную подать. В 1719 отменил государственную монополию на товары, экспортируемые казной, и повысил ввозные пошлины. В 1724 принял Таможенный тариф. Способствовал росту числа мануфактур и казенных заводов черной и цветной металлургии. По Берг-привилегии 1719 объявил недра собственностью царя и предоставил всем желающим возможность разрабатывать полезные ископаемые. В 1721 дал право дворянам и купцам покупать землю с крестьянами к заводам.

В 1714 П. I А. подписал указ о единонаследии. В 1722 ввел Табель о рангах — закон, регламентировавший порядок государственной службы в России и определивший соответствие военных, гражданских и придворных чинов. Установил в стране паспортную систему.

В 1703 на берегах реки Невы П. I А. основал Санкт-Петербург, в который, вероятно, в 1714 была перенесена столица государства. Создал новые органы центральной власти — Правительствующий Сенат, Святейший Синод, коллегии (12), Главный магистрат и т. д. Провел реформы административно-территориального деления и местного управления. В 1720 принял Генеральный регламент , определивший общие принципы работы всех государственных учреждений. При П. I А. был усилен надзор за органами управления, учреждены должности обер-фискала и провинциал-фискалов для борьбы с казнокрадством и взяточничеством. В 1722 указом о престолонаследии П. I А. пытался ввести передачу царского престола по воле правящего монарха, но в силу различных обстоятельств практикой это так и не стало.

П. I А. дополнил наградную систему орденами Андрея Первозванного, Св. Екатерины, внес изменения в государственную символику. В его царствование приобрело широкие масштабы гражданское каменное строительство, созданы загородные резиденции (Петергоф, Стрельна, Дубки и др.), получила развитие светская культура. Царь способствовал распространению образования, организовал программу по отпраке русских людей (гардемаринов) на учебу в Европу. Создал первый публичный естественно-научный музей — Кунсткамеру. В 1724 по проекту Л. Л. Блюментроста учредил в Санкт-Петербурге Академию наук . Распорядился издавать первую русскую печатную газету «Ведомости».

П. I А. скончался от азотемии, погребен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Лит. : Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1905; Богословский М. М. Петр Великий и его реформа. М., 1920; Павленко Н. И. Петр I. М., 2000; Бушкович П. Петр Великий. Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008; Анисимов Е. В. Петр Великий: личность и реформы. М., 2009. М. Т. Накишова.