Краткий курс истории. Яков Брюс 30 апреля (н. ст.) 1735 года умер Яков Вилимович Брюс, известный российский государственный деятель, блистательный ученый, дипломат, военный, сподвижник Петра Великого. Из рода шотландского Отцом Якова был Вильям Брюс, представитель древнего шотландского рода, обосновавшийся в 1647 году в Московии. Здесь в 1670 (по другим данным – в 1669) году родился сын – Джеймс Дэниэл, он же, на русский манер, Яков Вилимович. Получив блестящее домашнее образование, Яков обнаружил страсть к точным наукам и естествознанию и не оставлял занятий этими науками в течение всей жизни. Брюс оказался в 1683 году в царских потешных полках, что определило близость к царевичу Петру и дальнейшую...

30 апреля (н. ст.) 1735 года умер Яков Вилимович Брюс, известный российский государственный деятель, блистательный ученый, дипломат, военный, сподвижник Петра Великого .

Из рода шотландского

Отцом Якова был Вильям Брюс, представитель древнего шотландского рода, обосновавшийся в 1647 году в Московском царстве. Род Брюсов - один из старейших и наиболее задокументированных в истории Шотландии. Два его представителя были королями этой страны в XIV веке: Роберт I и Давид II, активно противостоявшими английскому завоеванию и удерживавшими страну от посягательств с юга.

В России у Вильяма Брюса в 1670 (по другим данным – в 1669) году родился сын – Джеймс Дэниэл, он же, на русский манер, Яков Вилимович. Получив блестящее домашнее образование, Яков обнаружил страсть к точным наукам и естествознанию и не оставлял занятий этими науками в течение всей жизни. Брюс оказался в 1683 году в царских потешных полках, что определило близость к царевичу Петру и дальнейшую судьбу русского шотландца.

Неизменный спутник царя

В 1687 и 1689 годах Брюс принимал участие в Азовских походах, за отличную службу в награду получил поместье. С 1689 года Яков Вилимович сопровождал Петра I в военных походах, был с ним и в заграничном путешествии 1697 года, исполняя различные его поручения в Англии, занимался там математикой под руководством английских учёных. Из России Брюс выехал позднее царя, а 19 декабря, нагнав Петра в Голландии, пожаловался тому на оставленного на время отсутствия главу правительства, начальника Преображенского приказа князя Ф. Ю. Ромодановского, который сразу же по отъезду монарха применил к Брюсу пытки, вероятно, надеясь узнать что-то о тайных делах государя. В следующем году Брюс, в числе 16 избранных лиц, поехал с царём в Лондон и подробно осматривал различные технические заведения и мастерские как в Лондоне, так и в Вулвиче. Оставшись после отъезда Петра в Лондоне, Брюс писал отсюда царю письма и по его поручению переводил разные книги.

Согласно легенде, именно Яков Брюс приложил усилия для того, чтобы русский флот ходил под Андреевским флагом. Только ненадолго лишился Брюс милости царя – в связи с неудачей в битве под Нарвой. Вскоре Брюс был назначен командовать русской артиллерией. После Полтавской битвы за заслуги получил из рук Петра орден Святого Андрея Первозванного. В 1714 году Брюса заподозрили в казнокрадстве, вскоре это подтвердилось. Но царь вместо наказания еще больше возвысил своего сподвижника. В 1721 году Брюс получил титул графа, подмосковную усадьбу Глинки и 500 дворов в Козельском уезде.

Чернокнижник

Яков Брюс был образованнейшим человеком петровской эпохи. Государь предоставил ему в пользование верхний ярус Сухаревой башни, где «птенец гнезда Петрова» мог бы заниматься своими научными изысканиями. Население древней столицы с ее патриархальными порядками смущала как сама необычная Сухарева башня, так и «спецэффекты», сопровождавшие опыты Брюса. Из-за этого в народе и среди менее образованных людей о нем ходили слухи как о чернокнижнике, колдуне и алхимике. Но для российской науки Яков Вилимович сделал невероятно много. В 1702 году в Сухаревой башне он обустроил первую в России обсерваторию, составил «Карту земель от Москвы до Азии», существенно развил книгопечатание, собрал одну из самых больших библиотек того времени (1500 книг) и сделал многое другое. После смерти в 1725 году Петра I Брюс практически отошел от дел, через год вышел в отставку, поселился в Глинках, в Москве бывал редко и умер, не оставив потомства.