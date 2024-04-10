8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Юный град. Петербург времён Петра Великого

Анисимов Е.

Книга известного петербургского историка посвящена первоначальной истории Санкт-Петербурга. К этой теме многократно обращались историки, но Е. В. Анисимов по-новому подошел к историческому материалу. В центре книги не только история основания города, но и сам город петровского времени, вид его набережных и улиц, его жизнь. Совершая вместе с автором своеобразную экскурсию по первым улицам Петербурга, читатель познакомится с тем, как работали на стройках, какими были первые дома, набережные, какой была первая петербургская толпа, как жили первые петербуржцы своих дворцах, домах и домишках.