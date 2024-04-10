8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

1712 год - новая столица России

Антонов Б.

В 1712 году указом Петра I столица России была перенесена из старой Москвы в Санкт-Петербург, город, расположенный за пределами государства. Так был совершен декларативный поворот к Европе. Петербург быстро, на глазах одного поколения, стал настоящим "европейцем" среди российских городов: при его застройке широко использовался западноевропейский опыт планировки и строительства. Борис Антонов, автор историко-краеведческих книг о Петербурге, выбирает отправной точкой своего исследования 1712 год, и рассматривает предшествующие и последующие городские события с любовью и скрупулезностью энциклопедиста.Книга адресована всем, кого интересуют история Петербурга и жизни его выдающихся горожан.