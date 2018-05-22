Что было раньше на месте Санкт-Петербурга? 27 мая (по н. ст.) 2018 года Санкт-Петербург будет отмечать 315-ю годовщину своего основания.

27 мая (по н. ст.) 2018 года Санкт-Петербург будет отмечать 315-ю годовщину своего основания. Именно в этот день 1703 года по решению царя Петра I на отвоеванных у шведов землях, которые назывались Ингерманландией, была заложена Петропавловская крепость.

Раньше было принято считать, что земли до основания Санкт-Петербурга представляли собой болотистую местность, практически не заселенную людьми. Так ли это было на самом деле?

На нынешней территории Санкт-Петербурга и окрестностей примерно миллион лет назад находились лиственные леса, текли полноводные реки. В периоды глобальных похолоданий эта территория многократно покрывалась материковыми льдами. Толщина ледяного панциря достигала более 1 км. Эпоха великого оледенения длилась несколько десятков тысяч лет. Примерно 20—25 тысяч лет назад ледник начал таять и около 12 тысяч лет назад он растаял. 10—7,5 тысяч лет назад Невы ещё не было. На её месте текли две реки (ныне Тосна и Мга). Около 4—4,5 тысяч лет назад появилась Нева; в нынешнем виде сформировалась около 2,5 тыс. лет назад.

В реальности, как установили археологи, уже в VIII–IX веках на берега Невы пришли и заселили их восточные славяне (ильменские словене и кривичи). Эти земли представляли большой интерес и для Швеции, она долгое время боролась за них с Великим Новгородом.

За обладание данной территорией велась длительная борьба между Новгородом, а затем Россией, с одной стороны, и Швецией, с другой. В 1240 году, согласно ПВЛ, в этом месте произошла Невская битва между шведами и новгородцами. В 1300 году шведами была основана крепость Ландскрона в устье Охты. В 1301 году она была захвачена и полностью уничтожена новгородцами под предводительством великого князя Андрея Александровича. По данным новгородских источников, в 1470-е годы в дельте Невы находилось много поселений: 15 деревень в низовьях Охты, на Петроградской стороне было 30 дворов, на Васильевском острове — 24 двора, в Адмиралтейской части — 8, деревня в 4 двора находилась на месте Александро-Невской лавры. Окрестности Невской дельты были более густо заселены

В конце XV века, по данным новгородских источников, эти территории были густо заселены. В низовьях Охты находилось 15 деревень, на современных территориях – Петроградской стороне, Васильевском острове, Адмиралтейской части – было несколько десятков дворов. В 1500 году на месте современного города было уже 21 поселение, насчитывалось 128 дворов.

В начале XVII века, в Смутное время , со шведами был заключен договор, согласно которому они должны были помочь бороться с поляками и за это им передавались земли Корельского уезда. В 1611 году в устье реки Охты была заложена шведская крепость Ниеншанц, а на другом берегу – город Ниен. Во время Русско-шведской войны 1656–1658 годов крепость захватили русские войска, но расширения территорий не произошло.

Еще до начала Северной войны шведы активно укрепляли город и крепость. В 1703 году армия соратника Петра Бориса Петровича Шереметева подошла к крепости, и 1 (12) мая 1703 года Ниеншанц был захвачен русскими войсками. Перед Петром I встала задача защиты новых границ. Он сам обследовал местность для новой столицы и определил местом строительства Заячий остров. Здесь в 1703 году начали строить крепость (фортецию), дату ее заложения принято считать официальной датой рождения города на Неве.