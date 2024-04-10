8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Император Александр I

Яновский А.

Краткий очерк жизни российского императора Александра I — рассказ не только о его многочисленных свершениях, ближайшем окружении, семье, но прежде всего — о бурной эпохе «наполеоновских войн» 1805-1815 годов, одним из активнейших участников которой был победитель великого корсиканца Александр Благословенный. Книга содержит немало интересных подробностей и исторических деталей, зачастую отсутствующих в крупных и серьёзных научных трудах.