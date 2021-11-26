МЕЩАНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
МЕЩАНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - в России в XIX - начале XX веков одна из непривилегированных форм частного личного землевладения.
Мещанское землевладение складывалось после указа императора Александра I от 12(24).12.1801 года, разрешившего мещанам, купцам и государственным крестьянам приобретать ненаселённые земли. К 1877 году мещане владели свыше 2 миллионов га земли (2,1% всего личного землевладения в Европейской России), к 1905 - 4,1 миллиона га земли (4%). Мещанское землевладение получило наибольшее распространение в юго-западных районах России, в белорусских, а также Виленской и Ковенской губерниях. Средний размер владений - 36 га в 1877 году, 48,4 га в 1905 году, 46,1 га в 1915 году. Абсолютное большинство мещан-землевладельцев (свыше 94%) в конце XIX века были мелкими собственниками, им принадлежало 40% всех мещанских земель. Столько же земли находилось в собственности средних землевладельцев, которые составляли 5% от общего числа владельцев (владения располагались преимущественно на Юге России между реками Дон и Волга). Крупное мещанское зеслевладение достигало 20% площади мещанских земель.