ЛОПУХИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛОПУХИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный дея­тель, из­да­тель, пе­ре­во­дчик, действительный тайнный советник (1807).

Из ро­да Ло­пу­хи­ных. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Председатель Московской уго­лов­ной па­ла­ты (1784-1785; с 1782 года со­вет­ник па­ла­ты). Вы­сту­пал за уме­рен­ность в на­ка­за­ни­ях, по­ла­гая, что «луч­ше ос­тавить без на­ка­за­ния мно­гих ви­но­ва­тых, не­же­ли од­но­го не­вин­но­го осу­дить», и про­тив смертной каз­ни. По­зи­ция Лопухина ста­ла при­чи­ной его раз­но­гла­сий с московским глав­но­ко­мандующим Я. А. Брю­сом и вы­хо­да Лопухина в от­став­ку.

В конце 1796 годавоз­вра­щён на государственную служ­бу императором Пав­лом I . По­дал ему за­пис­ку в за­щи­ту ста­ро­об­ряд­цев, за­яв­лял о не­об­хо­ди­мо­сти ве­ро­тер­пи­мо­сти по от­но­ше­нию к ним (вклю­че­на в сочинение «Вопль ста­рин­но­го су­дьи, ко­то­ро­го иные на смех на­зы­ва­ют фи­лан­тро­пом…», опубликована в сборнике «Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­ностей рос­сий­ских», 1862, кн. 2). В ре­зуль­та­те ряд су­деб­ных дел пе­ре­смот­рен в поль­зу ста­ро­об­ряд­цев. Статс-сек­ре­тарь (декабрь 1796 - январь 1797), уво­лен от долж­но­сти из-за двор­цо­вых ин­триг. Се­на­тор (с 1797 года; в 1813-1816 годы не­при­сут­ст­вую­щий се­на­тор). Осу­ж­дал сло­жив­шую­ся сре­ди се­на­то­ров прак­ти­ку со­гла­шать­ся, как пра­ви­ло, с пред­ло­же­ния­ми министра юс­ти­ции и обер-про­ку­рора, «не об­ре­ме­няя се­бя даль­ней­ши­ми рас­су­ж­де­ния­ми». Участ­во­вал в се­на­тор­ских ре­ви­зи­ях в 1800 году в Ка­зан­ской, Вят­ской и Орен­бург­ской гу­бер­ни­ях (по ито­гам ре­ви­зии боль­шин­ст­во гу­берн­ских чи­нов­ни­ков по­нес­ли на­ка­зание за зло­упот­реб­ле­ния) и в 1801-1802 годах в Сло­бод­ско-Ук­ра­ин­ской губернии, где бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву Лопухина смяг­че­но по­ло­же­ние ду­хо­бор­цев. Председатель Ко­мис­сии для раз­ре­ше­ния спо­ров по зем­лям на Крым­ском полуострове (1802-1805). В Се­на­те час­то вы­сту­пал с осо­бы­ми мне­ния­ми по различным во­про­сам, что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во министра юс­ти­ции свет­лей­ше­го князя П. В. Ло­пу­хи­на , ко­то­рый, по-ви­ди­мо­му, спо­соб­ст­во­вал пе­ре­во­ду Лопухина из 6-го (уго­лов­но­го) в 8-й (апел­ля­ци­онный) департамент Се­на­та (1807). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года Лопухин по­ки­нул Мо­ск­ву од­ним из по­след­них - 30 августа (11 сентября).

В мо­ло­до­сти ув­ле­кал­ся фи­ло­со­фи­ей Про­све­ще­ния (идеями Воль­те­ра, Ж. Ж. Рус­со, П. А. Голь­ба­ха), позд­нее стал от­да­вать пред­поч­те­ние ре­лигиозной мис­ти­ке Л. К. Сен-Мар­те­на, И. Арн­д­та, Э. Юн­га. Сбли­зив­шись в начале 1780-х годов с Н. И. Но­ви­ко­вым , стал чле­ном «Дру­же­ско­го учё­но­го об­ще­ст­ва» (с 1782 года). Ма­сон, ро­зен­крей­цер (по­свя­щён в 1782 году). Для из­да­ния ма­сон­ской литературы в 1783 году от­крыл в Мо­ск­ве свою ти­по­гра­фию (в 1786 году сли­та с Ти­по­гра­фи­чес­кой ком­па­ни­ей). В ней в 1784 году пе­ча­тал ма­сон­ский журнал «Ма­га­зин сво­бод­но-ка­мен­щи­че­ский...» и се­рию «Из­бран­ная биб­лио­те­ка для хри­сти­ан­ско­го чте­ния». В 1792 году, по­сле аре­ста Но­ви­ко­ва, Лопухин под­верг­ся до­про­су и обы­ску, но ос­тав­лен в Мо­ск­ве под на­блю­де­ни­ем, что­бы опе­кать сле­по­го от­ца. Дал сло­во императрице Ека­те­ри­не II пре­кра­тить ма­сон­скую дея­тель­ность.

Сто­рон­ник пие­тиз­ма и квие­тиз­ма. В конце 1780-х - начале 1790-х годов Лопухин обос­но­вы­вал то­ж­де­ст­вен­ность ма­сон­ст­ва и хри­сти­ан­ст­ва: «Не­ко­то­рые чер­ты о внут­рен­ней церк­ви, о еди­ном пу­ти ис­ти­ны и о раз­лич­ных пу­тях за­блу­ж­де­ния и ги­бе­ли…» (1789, опубликовано в 1798 году), «Нра­во­учи­тель­ный ка­те­хи­зис ис­тин­ных франк­ма­со­нов…» (1790, на французском языке). Главная за­да­ча про­по­ве­ди ма­сон­ст­ва как «нау­ки до­б­ра», по оп­ре­де­ле­нию Лопухина, - мо­раль­ное со­вер­шен­ст­во­ва­ние ка­ж­до­го че­ло­ве­ка, путь к ко­то­ро­му ле­жит че­рез са­мо­по­зна­ние. Осу­дил Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII в ека («Из­лия­ние серд­ца, чту­ще­го бла­гость еди­но­на­ча­лия и ужа­саю­ще­го­ся, взи­рая на па­губ­ные пло­ды меч­та­ния ра­вен­ст­ва и буй­ной сво­бо­ды», 1794). Вы­сту­пал про­тив идеи Ж. Ж. Рус­со о при­род­ном ра­вен­ст­ве лю­дей («От­рыв­ки со­чи­не­ния од­но­го ста­рин­но­го су­дьи и его же за­ме­ча­ние на из­вест­ную кни­гу Рус­со­ву "Du contrat social"», 1809). Од­на­ко как по­бор­ник спра­вед­ли­во­сти и лич­ной сво­бо­ды ви­дел в кре­по­ст­ном пра­ве без­ус­лов­ное зло, вме­сте с тем счи­тал его со­хра­не­ние в Рос­сии не­из­беж­ным, а от­ме­ну - «опас­нее са­мо­го на­ше­ст­вия не­при­ятель­ско­го», по­сколь­ку, по мне­нию Лопухина, ос­лаб­ле­ние вла­сти по­ме­щи­ков над кре­сть­я­на­ми при­ве­дёт к кре­сть­ян­ским бун­там. От­стаи­вал иде­ал т. н. внутреннего хри­сти­ан­ст­ва в про­ти­во­вес внеш­не­му со­блю­де­нию пра­вил хри­сти­ан­ской жиз­ни («Не­что для раз­мыш­ле­ния о мо­лит­ве и сущ­но­сти хри­сти­ан­ст­ва», 1814).

Пе­ре­вёл с французского языка по­эму Э. Юн­га «Тор­же­ст­во ве­ры над лю­бо­вию» (1780), трак­тат Ж. Ж. Рус­со «О бла­жен­ст­ве» (1781), про­из­ве­де­ния ди­рек­то­ра Французской ака­де­мии А. Л. То­ма «Речь, го­во­рен­ную в Ака­де­мии фран­цуз­ской при всту­п­ле­нии его в оную» (1782) и «Сло­во по­хваль­ное Мар­ку Ав­ре­лию» (1795, опубликовано в 1801 году), а так­же книги «Ве­ра в Ии­су­са, или Крат­чай­ший путь к Бо­гу» (опубликовано в 1804 году) и др.

В 1792-1796 годы в сво­ей усадь­бе в селе Са­вин­ское Бо­го­род­ско­го уезда Московской губернии (ны­не Щёл­ков­ско­го района Московской области) Лопухин уст­ро­ил «фи­ло­соф­ский» ланд­шафт­ный парк, в ко­то­ром на­хо­ди­лись пан­те­он «Храм друж­бы», по­свя­щён­ный князю Н. В. Реп­ни­ну - дру­гу Лопухина, а так­же па­мят­ни­ки Я. Бё­ме, Ф. Фе­не­ло­ну, Ти­хо­ну За­дон­ско­му, немецкому пи­са­те­лю-мис­ти­ку К. фон Эк­картс­хау­зе­ну, Кон­фу­цию, бюс­ты Со­кра­та, Ж. Ж. Рус­со и др. (ны­не поч­ти все па­мят­ни­ки ут­ра­че­ны); один из ост­ро­вов в пар­ке на­зван Лопухиным в честь Э. Юн­га.

Член Воль­но­го рос­сий­ско­го со­б­ра­ния (с 1781 года), Российского биб­лей­ско­го общества (с 1814 года).

Ав­тор ме­муа­ров (на­пи­са­ны под дик­тов­ку Лопухиным в 1808-1809 годы), ши­ро­ко рас­про­стра­няв­ших­ся в спи­сках (от­рыв­ки опубликованы в журнале «Друг юно­ше­ст­ва», 1812, № 1) и сыг­рав­ших зна­чительную роль в фор­ми­ро­ва­нии об­щественных на­строе­ний 1-й половины XIX века Пол­но­стью «За­пис­ки о не­ко­то­рых об­стоя­тель­ст­вах жиз­ни и служ­бы се­на­то­ра И. В. Ло­пу­хи­на» опубликованы А. И. Гер­це­ном в Лон­до­не в 1860 году (ре­принт - 1990).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1809) и др.

Сочинения:

Под­ра­жа­ние не­ко­то­рым пес­ням Да­ви­до­вым. М., 1794;

Тор­же­ст­во пра­во­су­дия и доб­ро­де­те­ли, или До­б­рый су­дья. М., 1794;

Вы­пис­ка на­став­ле­ний и при­ка­за­ний, дан­ных гг. се­на­то­ра­ми при ос­мот­ре Вят­ской гу­бер­нии в мар­те 1800. М., 1800;

Пись­ма к M. M. Спе­ран­ско­му и Д. П. Ру­ни­чу // Рус­ский ар­хив. 1870. Кн. 1; [Пе­ре­пи­ска с А. М. Ку­ту­зо­вым] // Рус­ская ста­ри­на. 1874. № 1–3, 1896. № 11;

[Пись­ма к Алек­сан­д­ру Пав­ло­ви­чу и Е. П. Льво­вой] // Рус­ский ар­хив. 1884. № 3; Ма­сон­ские тру­ды. СПб., 1997.