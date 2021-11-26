ЛОПУХИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛОПУХИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель, издатель, переводчик, действительный тайнный советник (1807).
Из рода Лопухиных. Получил домашнее образование. Председатель Московской уголовной палаты (1784-1785; с 1782 года советник палаты). Выступал за умеренность в наказаниях, полагая, что «лучше оставить без наказания многих виноватых, нежели одного невинного осудить», и против смертной казни. Позиция Лопухина стала причиной его разногласий с московским главнокомандующим Я. А. Брюсом и выхода Лопухина в отставку.
В конце 1796 годавозвращён на государственную службу императором Павлом I. Подал ему записку в защиту старообрядцев, заявлял о необходимости веротерпимости по отношению к ним (включена в сочинение «Вопль старинного судьи, которого иные на смех называют филантропом…», опубликована в сборнике «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1862, кн. 2). В результате ряд судебных дел пересмотрен в пользу старообрядцев. Статс-секретарь (декабрь 1796 - январь 1797), уволен от должности из-за дворцовых интриг. Сенатор (с 1797 года; в 1813-1816 годы неприсутствующий сенатор). Осуждал сложившуюся среди сенаторов практику соглашаться, как правило, с предложениями министра юстиции и обер-прокурора, «не обременяя себя дальнейшими рассуждениями». Участвовал в сенаторских ревизиях в 1800 году в Казанской, Вятской и Оренбургской губерниях (по итогам ревизии большинство губернских чиновников понесли наказание за злоупотребления) и в 1801-1802 годах в Слободско-Украинской губернии, где благодаря вмешательству Лопухина смягчено положение духоборцев. Председатель Комиссии для разрешения споров по землям на Крымском полуострове (1802-1805). В Сенате часто выступал с особыми мнениями по различным вопросам, что вызывало недовольство министра юстиции светлейшего князя П. В. Лопухина, который, по-видимому, способствовал переводу Лопухина из 6-го (уголовного) в 8-й (апелляционный) департамент Сената (1807). Во время Отечественной войны 1812 года Лопухин покинул Москву одним из последних - 30 августа (11 сентября).
В молодости увлекался философией Просвещения (идеями Вольтера, Ж. Ж. Руссо, П. А. Гольбаха), позднее стал отдавать предпочтение религиозной мистике Л. К. Сен-Мартена, И. Арндта, Э. Юнга. Сблизившись в начале 1780-х годов с Н. И. Новиковым, стал членом «Дружеского учёного общества» (с 1782 года). Масон, розенкрейцер (посвящён в 1782 году). Для издания масонской литературы в 1783 году открыл в Москве свою типографию (в 1786 году слита с Типографической компанией). В ней в 1784 году печатал масонский журнал «Магазин свободно-каменщический...» и серию «Избранная библиотека для христианского чтения». В 1792 году, после ареста Новикова, Лопухин подвергся допросу и обыску, но оставлен в Москве под наблюдением, чтобы опекать слепого отца. Дал слово императрице Екатерине II прекратить масонскую деятельность.
Сторонник пиетизма и квиетизма. В конце 1780-х - начале 1790-х годов Лопухин обосновывал тождественность масонства и христианства: «Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истины и о различных путях заблуждения и гибели…» (1789, опубликовано в 1798 году), «Нравоучительный катехизис истинных франкмасонов…» (1790, на французском языке). Главная задача проповеди масонства как «науки добра», по определению Лопухина, - моральное совершенствование каждого человека, путь к которому лежит через самопознание. Осудил Французскую революцию XVIII века («Излияние сердца, чтущего благость единоначалия и ужасающегося, взирая на пагубные плоды мечтания равенства и буйной свободы», 1794). Выступал против идеи Ж. Ж. Руссо о природном равенстве людей («Отрывки сочинения одного старинного судьи и его же замечание на известную книгу Руссову "Du contrat social"», 1809). Однако как поборник справедливости и личной свободы видел в крепостном праве безусловное зло, вместе с тем считал его сохранение в России неизбежным, а отмену - «опаснее самого нашествия неприятельского», поскольку, по мнению Лопухина, ослабление власти помещиков над крестьянами приведёт к крестьянским бунтам. Отстаивал идеал т. н. внутреннего христианства в противовес внешнему соблюдению правил христианской жизни («Нечто для размышления о молитве и сущности христианства», 1814).
Перевёл с французского языка поэму Э. Юнга «Торжество веры над любовию» (1780), трактат Ж. Ж. Руссо «О блаженстве» (1781), произведения директора Французской академии А. Л. Тома «Речь, говоренную в Академии французской при вступлении его в оную» (1782) и «Слово похвальное Марку Аврелию» (1795, опубликовано в 1801 году), а также книги «Вера в Иисуса, или Кратчайший путь к Богу» (опубликовано в 1804 году) и др.
В 1792-1796 годы в своей усадьбе в селе Савинское Богородского уезда Московской губернии (ныне Щёлковского района Московской области) Лопухин устроил «философский» ландшафтный парк, в котором находились пантеон «Храм дружбы», посвящённый князю Н. В. Репнину - другу Лопухина, а также памятники Я. Бёме, Ф. Фенелону, Тихону Задонскому, немецкому писателю-мистику К. фон Эккартсхаузену, Конфуцию, бюсты Сократа, Ж. Ж. Руссо и др. (ныне почти все памятники утрачены); один из островов в парке назван Лопухиным в честь Э. Юнга.
Член Вольного российского собрания (с 1781 года), Российского библейского общества (с 1814 года).
Автор мемуаров (написаны под диктовку Лопухиным в 1808-1809 годы), широко распространявшихся в списках (отрывки опубликованы в журнале «Друг юношества», 1812, № 1) и сыгравших значительную роль в формировании общественных настроений 1-й половины XIX века Полностью «Записки о некоторых обстоятельствах жизни и службы сенатора И. В. Лопухина» опубликованы А. И. Герценом в Лондоне в 1860 году (репринт - 1990).
Награждён орденом Св. Александра Невского (1809) и др.
Сочинения:
Подражание некоторым песням Давидовым. М., 1794;
Торжество правосудия и добродетели, или Добрый судья. М., 1794;
Выписка наставлений и приказаний, данных гг. сенаторами при осмотре Вятской губернии в марте 1800. М., 1800;
Письма к M. M. Сперанскому и Д. П. Руничу // Русский архив. 1870. Кн. 1; [Переписка с А. М. Кутузовым] // Русская старина. 1874. № 1–3, 1896. № 11;
[Письма к Александру Павловичу и Е. П. Львовой] // Русский архив. 1884. № 3; Масонские труды. СПб., 1997.