КОМИТЕТ МИНИСТРОВ

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ - выс­ший со­ве­ща­тель­ный и рас­по­ря­ди­тель­ный ор­ган при российском им­пе­ра­то­ре в 1802-1906 годах.

Уч­ре­ж­дён 8(20) сентября 1802 года, од­но­вре­мен­но с соз­да­ни­ем ми­ни­стерств, для рас­смот­ре­ния дел, ре­ше­ние ко­то­рых вы­хо­ди­ло за пре­де­лы ком­пе­тен­ции отдельных ми­ни­ст­ров и тре­бо­ва­ло взаи­мо­дей­ст­вия не­сколь­ких центральных ве­домств.

В со­став Комитета министров вхо­ди­ли: ми­ни­ст­ры и глав­но­управ­ляю­щие центральных государственных уч­ре­ж­де­ний (в их от­сут­ст­вие в за­се­да­ни­ях Комитета министров уча­ст­во­ва­ли их то­ва­ри­щи); обер-про­ку­рор Си­но­да (с 1835 года); пред­се­да­те­ли де­пар­та­мен­тов Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та (с 1812 года, в 1810-1812 годах - толь­ко по важ­ным де­лам); глав­но­управ­ляю­щие от­де­ле­ния­ми Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (с 1880 года - толь­ко глав­но­управ­ляю­щий Ве­дом­ст­вом уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии, с 1882 года - так­же глав­но­управ­ляю­щий Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­ри­ей); глав­но­ко­ман­дую­щий в сто­ли­це (до 1825 года); го­су­дар­ст­вен­ный сек­ре­тарь (с 1893 года); осо­бо на­зна­чен­ные им­пе­ра­то­ром ли­ца. До 1812 года в Комитете министров пред­се­да­тель­ст­во­вал им­пера­тор, а в его от­сут­ст­вие - чле­ны по стар­шин­ст­ву (с 1810 года - государственный канц­лер), c 1812 года - осо­бо на­зна­чен­ный им­пе­ра­то­ром пред­се­да­тель (эта долж­ность до 1865 года яв­ля­лась выс­шей, а за­тем од­ной из выс­ших долж­но­стей в Российской им­пе­рии). В раз­ные пе­рио­ды пред­се­да­тель Комитета министров яв­лял­ся од­но­вре­мен­но пред­се­да­те­лем Государственного со­ве­та (1812-1865), Кав­каз­ско­го ко­ми­те­та (1865-1882) и Со­ве­та ми­ни­ст­ров [19 октября (1 ноября) 1905 - 23 апреля (6 мая) 1906], а так­же ви­це-пред­се­да­те­лем Ко­ми­те­та Си­бир­ской же­лез­ной до­ро­ги (1892-1905).

Комитет министров рас­смат­ри­вал про­ек­ты за­ко­нов и рас­по­ря­же­ний, ко­то­рые пред­по­ла­га­лось вве­сти в ви­де временных пра­вил, а так­же про­ек­ты но­вых уч­ре­ж­де­ний, ко­то­рые соз­да­ва­лись вре­мен­но и дол­жны бы­ли быть оп­ро­бо­ва­ны на прак­ти­ке. Фор­маль­но не имея пра­ва об­су­ж­дать за­ко­но­про­ек­ты, на прак­ти­ке Комитет министров не­од­но­крат­но рас­смат­ри­вал их в об­ход Государственного со­ве­та.

Ком­пе­тен­ция Комитета министров ме­ня­лась. Он вы­но­сил пред­ва­рительные за­клю­че­ния по еже­год­ным все­под­дан­ней­шим от­чё­там ми­ни­ст­ров (до 1858 года). Рас­смат­ри­вал: де­ла, ка­сав­шие­ся «об­ще­го спо­кой­ст­вия и безо­пас­но­сти», чрез­вы­чай­ных про­ис­ше­ст­вий, обес­пе­че­ния на­се­ле­ния про­до­воль­ст­ви­ем, о на­зна­че­нии чи­нов­ни­кам пен­сий и еди­но­вре­мен­ных по­со­бий в слу­ча­ях, пре­вы­шав­ших ком­пе­тен­цию отдельного ми­ни­ст­ра (с 1803 года), о на­гра­дах за слу­жеб­ные и не­слу­жеб­ные от­ли­чия (в 1804-1892 годах); выс­шие административные де­ла о рас­коль­ни­ках, ус­та­вы ак­цио­нер­ных об­ществ, не пре­ду­смат­ри­вав­шие пре­дос­тав­ле­ния им осо­бых при­ви­ле­гий (с 1811 года); пред­став­ле­ния ми­ни­ст­ров и оп­ре­де­ле­ния Се­на­та о вы­го­во­рах гу­бер­на­то­рам и гу­берн­ским прав­ле­ни­ям (с 1816 года); де­ла по Во­енному министерству, тре­бо­вав­шие со­дей­ст­вия гражданских ве­домств или за­тра­ги­вав­шие пра­ви­ла по гражданскому управ­ле­нию (с 1830 года); де­ла по Великому княжеству Фин­лянд­ско­му, ка­сав­шие­ся других час­тей Российской им­пе­рии (с 1834 года); де­ла об из­ме­не­нии ус­та­вов и раз­ме­ров основного ка­пи­та­ла ак­цио­нер­ных об­ществ, о раз­ре­ше­нии иностранным об­ще­ст­вам про­из­во­дить свои опе­ра­ции в Рос­сии, о раз­ре­ше­нии по­строй­ки же­лез­ных до­рог и по во­про­сам их экс­плуа­та­ции (с 1858 года); пред­став­ле­ния ми­ни­ст­ров о по­жерт­во­ва­ни­ях ча­ст­ных лиц, за­слу­жи­вав­ших (бла­го­да­ря раз­ме­ру или це­ли по­жерт­во­ва­ния) вни­ма­ния им­пе­ра­то­ра, а так­же об из­ме­не­нии на­зна­че­ния по­жер­т­во­ва­ния (с 1866 года); де­ла о за­пре­те со­об­ществ (в 1874-1905 годах); де­ла об объ­яв­ле­нии отдельных ме­ст­но­стей на по­ло­же­нии уси­лен­ной или чрез­вы­чай­ной ох­ра­ны (с 1881 года); спи­ски государственных долж­но­стей, не­со­вмес­ти­мых с уча­сти­ем в ча­ст­ных промышленных об­ще­ст­вах (с 1884 года); пред­став­ле­ния ми­ни­ст­ров об от­ме­не или из­ме­не­нии по­станов­ле­ний зем­ских со­б­ра­ний (с 1890 года) и го­род­ских дум (с 1892 года), не со­от­вет­ст­во­вав­ших ин­те­ре­сам на­се­ле­ния или го­су­дар­ст­ва; спи­ски долж­но­стей, ос­во­бо­ж­дав­ших от при­зы­ва на дей­ст­вительную во­енную служ­бу из за­па­са (с 1894 года); де­ла о на­зна­че­нии след­ст­вия над гу­бер­на­то­ра­ми и пре­да­нии их су­ду, а так­же об от­стра­не­нии их от долж­но­сти (с 1897 года); де­ла о на­зна­че­нии мест ссыл­ки (с 1900 года).

За­клю­че­ния Комитета министров под­ле­жа­ли ут­вер­ж­де­нию им­пе­ра­то­ра. Ис­клю­че­ние со­став­ля­ли по­ста­нов­ле­ния Комитета министров по вто­ро­сте­пен­ным во­про­сам: о на­зна­че­нии пен­сий в со­от­вет­ст­вии с об­щи­ми пра­ви­ла­ми; о сло­же­нии без­на­дёж­ных не­дои­мок; о сня­тии ме­да­лей и по­чёт­ных каф­та­нов с осу­ж­дён­ных лиц, не при­над­ле­жав­ших к дво­рян­ско­му со­сло­вию; об уч­ре­ж­де­нии ак­цио­нер­ных об­ществ на точ­ном ос­но­ва­нии за­ко­на; о вы­де­ле­нии по­со­бий на­се­ле­нию, по­стра­дав­ше­му от сти­хий­ных бед­ст­вий, и др. Комитет министров имел так­же пра­во са­мо­стоя­тель­но от­кло­нять хо­да­тай­ст­ва земств (с 1867 года) и при­ос­та­нав­ли­вать рас­про­стра­не­ние книг и пе­рио­дических из­да­ний, ос­во­бо­ж­дён­ных от пред­ва­рительной цен­зу­ры (с 1872 года). До 1841 года в слу­чае от­сут­ст­вия им­пе­ра­то­ра в сто­ли­це Комитет министров ре­шал де­ла в чрез­вы­чай­ном по­ряд­ке «име­нем Его Ве­ли­че­ст­ва» (за­тем его ре­ше­ния ут­вер­жда­лись на­след­ни­ком пре­сто­ла).

Ре­аль­ная роль Комитета министров за­ви­се­ла от сте­пе­ни до­ве­рия им­пе­ра­то­ра Государственному со­ве­ту и от влия­ния и ини­циа­тив­но­сти пред­се­да­те­ля Комитета министров. Наи­боль­шее зна­че­ние он имел при им­пе­ра­то­рах Алек­сан­д­ре III и Ни­ко­лае II и при пред­се­да­те­лях П.А. Ва­луе­ве, М.Х. Рей­тер­не, Н.Х. Бун­ге и С.Ю. Вит­те.

По­сле соз­да­ния объ­е­ди­нён­но­го пра­ви­тель­ст­ва - Со­ве­та ми­ни­ст­ров (19 октября (1 ноября) 1905 года) Комитет министров рас­смат­ри­вал толь­ко те­ку­щие административные де­ла. Уп­разд­нён 23 апреля (6 мая) 1906 года в свя­зи с при­ня­ти­ем Ос­нов­ных го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нов 1906 года.

Пред­се­да­те­ли Комитета министров: Н.И. Сал­ты­ков (1812-1816), П.В. Ло­пу­хин (1816-1827), В.П. Ко­чу­бей (1827-1834), Н.Н. Но­во­силь­цов (1834-1838), И.В. Ва­силь­чи­ков (1838-1847), В.В. Ле­вашов (1847-1848), А.И. Чер­ны­шёв (1848-1856), А.Ф. Ор­лов (1856-1861), Д.Н. Блу­дов (1861-1864), П.П. Га­гарин (1864-1872), П.Н. Иг­нать­ев (1872-1879/80), П.А. Ва­лу­ев (1879/80-1881), М.Х. Рей­терн (1881-1886/87), Н.Х. Бун­ге (1887-1895), И.Н. Дур­но­во (1895-1903), С.Ю. Вит­те (1903-1906).

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