8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Пётр Великий

Павленко Н. И.

Труд известного историка, заслуженного деятеля науки РСФСР Н. И. Павленко основан на источниках опубликованных и неопубликованных, на монографиях дореволюционных и советских специалистов, а также на многолетних разысканиях самого автора. Книга повествует о преобразователе России Петре Великом - о его деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах и неудачах на фоне событий того времени. Также в книге рассказывается об очевидцах этих великих перемен, сторонниках Петра Великого и людях, которые этим переменам противостояли.