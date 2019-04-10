Воинский устав Петра I: все об армии и уголовном праве 10 апреля 1716 года русский царь утвердил документ, определивший военное дело и уголовное делопроизводство в России Роль Петра Первого как крупнейшего реформатора России давным-давно очевидна. И столь же очевидны его заслуги в создании новой русской армии, быстро ставшей одной из самых грозных военных сил в Европе XVIII века. В том, что царю-реформатору удалось так быстро добиться перестройки отечественной военной сферы, существенную роль сыграл разработанный им новый воинский устав. Он закрепил и оформил те изменения, которые претерпела русская армия к тому времени, и в значительной степени определил ее будущее на следующие полвека. А подписан этот документ Петром I был 10 апреля...

10 апреля 1716 года русский царь утвердил документ, определивший военное дело и уголовное делопроизводство в России

Роль Петра Первого как крупнейшего реформатора России давным-давно очевидна. И столь же очевидны его заслуги в создании новой русской армии, быстро ставшей одной из самых грозных военных сил в Европе XVIII века. В том, что царю-реформатору удалось так быстро добиться перестройки отечественной военной сферы, существенную роль сыграл разработанный им новый воинский устав. Он закрепил и оформил те изменения, которые претерпела русская армия к тому времени, и в значительной степени определил ее будущее на следующие полвека. А подписан этот документ Петром I был 10 апреля (30 марта по ст. ст.) 1716 года в Данциге, куда он в начале года отправился, чтобы присутствовать на свадьбе своей племянницы Екатерины Ивановны с герцогом Мекленбургским.

«Дабы всякой чин знал свою должность»

С 1716 года «Устав воинский» Петра Первого неоднократно переиздавался, но всякий раз он сохранял вступительную часть, которая очень многое определяет в истории этого документа. В «Полном собрании законов Российской империи» этот документ тоже присутствует и начинается он следующими словами:

«Божией милостью мы, Петр Первый, царь и самодержец всероссийский, и проч., и проч., и проч. Понеже всем известно, коим образом отец наш, блаженный и вечнодостойный памяти, в 1647 году начал регулярное войско употреблять, и устав воинский издан был. И тако войско в таком добром порядке учреждено было, что славныя дела в Польше показаны, и едва не все Польское королевство завоевано было. Также купно и с шведами война ведена была. Но потом оное не токмо умножено при растущем в науках свете, но и едва не весьма оставлено; и тако что последовало потом? не токмо с регулярными народами, но и с варварами, что ни против кого стоять не могли <…> И тако всяк может разсудить, что ни от чего инаго то последовало, токмо от доброго порядку: ибо всебезпорядочный варварской обычай смеху есть достойный, и никакого добра из онаго ожидать возможно. Того ради, будучи при сем деле самовидцы обоим, за благо изобрели сию книгу Воинский Устав учинить, дабы всякой чин знал свою должность, и обязан был своим званием, и неведением не отговаривался; еже чрез собственный наш труд собрано и умножено. Совершено же в Данциге 1716 году, марта в 30 день».

Петровское предисловие откровенно и точно определяет многие беды, с которым столкнулась русская армия на рубеже XVII-XVIII веков, в том числе и в начале его собственного правления. Собранная из полков «старого» и «нового» строя, которые плохо взаимодействовали между собой, она оказалась малоэффективной и неустойчивой в бою в значительной степени из-за отсутствия внутреннего стержня, которым для любых вооруженных сил является устав. И когда у Петра I выдалась такая возможность, он собственноручно взялся за создание такого стержня русской армии.

«Свод из лучших законов»

Одним из самых внимательных исследователей петровских военных реформ был знаменитый русский военный юрист и историк, генерал от инфантерии Павел Бобровский. В своей монографии «Петр Великий как военный законодатель» исследователь отмечает, что «многие думали, что военные законы Петра, на которых воспитывалась долгое время образованная им регулярная армия, трудами которой создано политическое могущество и положение России в ряду великих держав, есть простое заимствование немецких законов и что за оригинал «Устава Воинского» следует принимать тот немецкий текст, который напечатан в «Полном собрании законов Российской империи». Между тем… «Устав Воинский» в своих составных частях не составляет простого перевода какого-нибудь иностранного кодекса, а есть глубоко и зрело обдуманный свод из лучших законов конца XVII и начала XVIII столетия, соображенный с условиями быта регулярной армии и с особенностями характера русского народа в данную эпоху». Кстати, это существенно отличает его от упоминающегося в предисловии устава царя Алексея Михайловича 1647 года, известного под названием «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей Московского государства». Этот устав представлял собой фактически дословный перевод с немецкого и годился в основном для полков «нового строя», тогда как остальная часть русской армии того времени не могла действовать по его нормам.

Как отмечает Павел Бобровский, работу над «Уставом Воинским», который позднее получил полное наименование «Книга Устав воинский о должности генералов, фельтмаршалов, и всего генералитета, и прочих чинов, которые при войске надлежит быть, и о иных воинских делах, и поведениях, что каждому чинить должно», царь Петр Алексеевич начал в апреле 1712 года. В основу книги легли материалы, собранные и большей частью обработанные самим Петром Первым: это очень ясно свидетельствует о том, какое колоссальное значение царь придавал новому воинскому уставу. Петр каждый день посвящал по несколько часов приведению в единую систему собранных и аккумулированных в его рабочем кабинете материалов. Но очень скоро эта работа была прервана начавшейся Русско-турецкой войной, и к новому уставу царь вернулся только осенью 1715 года. «Зимою рукопись рассмотрена в Сенате и переписана набело, — пишет Бобровский, — в марте 1716 года отослана из Петербурга в Данциг <…> Здесь рукопись была закончена одной главою (68-ю), подписана Петром 30-го марта… и отослана в Петербург, при указе Сенату 10 апреля, для напечатания».

Кто трудился над «Уставом Воинским»?

Конечно, на взгляд современников, привыкших к лаконичности и точности военных уставов, петровский «Устав Воинский» грешит многословием и запутанными формулировками. Но нужно понимать, что для своего времени это был передовой устав, вобравший в себя лучшие положения из европейских уставов. Среди источников, на которые опирался Петр, называют и воинские уставы Священной Римской империи, шведские военно-уголовные законы, голландские и бранденбургские артикулы. Роды и виды наказаний, которые тоже описаны в петровском воинском уставе, по мнению Павла Бобровского, во многом опираются на датские военные инструкции судам Христиана V, но при этом носят явные следы того, что над ними Петр I работал лично.

Впрочем, осилить весь объем работы по подготовке нового русского воинского устава даже энергичному царю-самодержцу вряд ли было под силу. Известно, что свои предложения для устава Петру Алексеевичу передавали многие его сподвижники, в том числе знаменитый Яков Брюс. Другой петровский соратник еще по «потешным полкам» и Азовским походам , генерал Адам Вейде, еще в 1698 году по результатам своей поездки в Венгрию написал книгу «Воинский устав», которую посвятил Петру и в которой было сказано, «как содерживаться, такожды и статьи или артикулы, какое кому наказание за вины». Эстафету в 1701 году подхватил надзиратель артиллерии Андрей Виниус, которому Петр поручил исследование и составление краткой выжимки из существующих западноевропейских военных и военно-уголовных уставов.

Полученные сведения легли в основу двух ранних документов, над которыми работали другие соратники Петра и которые можно рассматривать как предтечи петровского «Устава Воинского». В начале XVIII века, между 1701-м и 1705 годами, граф Шереметьев по распоряжению Петра Первого составил «Уложение или право воинского поведения генералов средних и меньших чинов и рядовых солдат» для своих войск, которые в то время действовали в Прибалтике. А в 1706 году князь Александр Меньшиков создал свой военно-уголовный кодекс, называвшийся «Артикул краткий, выбранный из древних христианских воинских прав, иже о богобоязни и о наказании разных злодеев».

Так что у будущего первого российского императора было достаточно исходных материалов для того, чтобы собственноручно заняться обработкой этого сырья и довести дело до создания «Устава Воинского». Который, кстати, неоднократно переиздавался при жизни и после смерти Петра Великого и служил основным документом, регламентирующим содержание, организацию и руководство армией вплоть до XIX столетия.

Предтеча общевоинских уставов России

Структура петровского «Устава Воинского» была довольно простой. 68 статей первой части устава регламентировали все стороны армейского быта: от того, каков состав полка (восемь рот), какие бывают дивизии и для чего нужны великая и малая армии, до списка воинских званий и обязанностей высших и старших офицеров, от организации медицинской помощи в войсках до караулов и устройства лагеря, и даже о том, в какое время отправлять войску молитву и какие порционы и рационы бывают «в чужой земле, а в своей только рационы давать надлежит». Вторая часть, называвшаяся «Артикул воинский» (кстати, этот документ появился на свет в 1715 году), касался всего, что сегодня относится к сфере государственного и военного уголовного и уголовно-процессуального права. Здесь оговаривались преступления и предусматривались виды наказания за каждое из них, содержались положения, касающиеся внутренней службы и воинской дисциплины. А третья часть, которая носила название «Об экзерциции», касалась строевой службы, обучения новобранцев и обязанностей полковых чинов.

Фактически воинский устав Петра Первого содержал в себе все нормы, которые сегодня распределены по четырем общевоинским уставам Вооруженных сил России: строевому, уставу внутренней службы, уставу гарнизонной и караульной службы и дисциплинарному уставу. Но есть и существенная разница между этими документами, которые разделяют три столетия. Петровский «Устав Воинский» стал основой не только для построения и организации новой русской армии, но и для реформы всей отечественной системы уголовного права. Более того, он впервые за несколько столетий стал определять понятие вины как отступления от норм взаимоотношений поданного с государством, а не этических или религиозных норм.

С этой точки зрения «Устав Воинский» Петра I можно рассматривать и как один из первых русских уголовных и уголовно-процессуальных кодексов, благодаря которым Россия вошла в число стран с передовыми юридическими нормами. Неслучайно сам Петр повелел воинский устав разослать по всем губерниям и канцеляриям, а не только в войска и войсковые органы управления. Фактически многие нормы петровского устава определяли российскую уголовную и уголовно-правовую систему вплоть до конца XIX века, пока течение времени не состарило их.