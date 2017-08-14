Сколько стоит борода? Борода на Руси издревле была символом власти и олицетворяла «хозяина». Считалось, что мужчина без бороды не способен продолжать род, а купцы опасались заключать с безбородыми сделки: слишком ненадёжный элемент. Это сейчас, когда на каждом шагу салоны красоты и барбершопы, всё зависит только от личного желания мужчины иметь бороду, а когда 15 сентября 1698 года молодой царь Пётр I издал указ, по которому было велено сбрить бороды, страна переполошилась. Возникли проблемы, вплоть до волнений и самоубийств. Царю очень хотелось, чтобы в то окно, которое он прорубил в Европу, смотрели симпатичные бритые лица. И вслед за Петровскими реформами 1698 года последовал ещё... На чтение: 1 минута

Борода на Руси издревле была символом власти и олицетворяла «хозяина». Считалось, что мужчина без бороды не способен продолжать род, а купцы опасались заключать с безбородыми сделки: слишком ненадёжный элемент.

Это сейчас, когда на каждом шагу салоны красоты и барбершопы, всё зависит только от личного желания мужчины иметь бороду, а когда 15 сентября 1698 года молодой царь Пётр I издал указ, по которому было велено сбрить бороды, страна переполошилась. Возникли проблемы, вплоть до волнений и самоубийств.

Царю очень хотелось, чтобы в то окно, которое он прорубил в Европу, смотрели симпатичные бритые лица. И вслед за Петровскими реформами 1698 года последовал ещё более суровый указ 1705 года, по которому брить бороды были обязаны все россияне, за исключением монахов, священников и крестьян. Пётр Алексеевич ради эффективной наглядности эту операцию проводил лично, топором.

Правда, для несогласных оставалась лазейка. Не хочешь сбривать бороду, плати пошлину: дворяне отдавали 600 рублей в год, купечество – 100 рублей, горожане – 60, ямщики и слуги – 30 целковых. Для сравнения, пуд (мера веса, равная 16,3 килограмма) мяса стоил 30 копеек, а хлеба – 10. Крестьяне могли сколько хочешь ходить с бородой в деревне, а при въезде в город платили всего одну копейку. Чтобы не быть оштрафованными, обладатели бороды носили при себе специальный жетон.

Пошлина на ношение бороды была отменена только во времена правления Екатерины II, в 1772 году.