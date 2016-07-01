Реформы Петра: что об этом пишут в школьных учебниках Валентин Жаронкин. Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 8: Пётр Великий Андрей Смирнов. Петровские реформы: зачем, для кого и какой ценой Продолжаем рассмотрение трудного вопроса № 8, который сформулирован в ИКС так: «Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований». Сегодня – инспектируем совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания. *** Учебники по истории России для 7-го класса (Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI – XVIII век; Пчёлов Е.В. История России. XVII – XVIII века) в анализ этого вопроса почти не углубляются. Сложнее всего в дело обстоит...

Продолжаем рассмотрение трудного вопроса № 8, который сформулирован в ИКС так: «Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований».

Сегодня – инспектируем совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

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Учебники по истории России для 7-го класса (Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России . Конец XVI – XVIII век; Пчёлов Е.В. История России. XVII – XVIII века) в анализ этого вопроса почти не углубляются.

Сложнее всего в дело обстоит с причинами петровских преобразований. Так, Е.В. Пчёлов просто рассказывает, как начиналось правление Петра – вот царь решил получить выход к морю, вот он совершил Азовские походы, вот он поехал в Европу, вот он сделал то-то и то-то – и т.д. и т.п. Правда, из рассказа о Северной войне видно, что многие из реформ заставила провести именно она, но это уже ученик должен увидеть сам (это в 7-м-то классе!). И только в параграфе, посвящённом собственно реформам, отмечено, что всё, что делал Петр, было направлено на благо государства (которое, в свою очередь, должно было привести к «общему благу»). Отмечено – но не выделено как объективное целеполагание реформ, не указаны «отправные точки», о которых мы говорили в предыдущей статье.

А.А. Данилов и Л.Г. Косулина тоже не формулируют внятно причины петровских преобразований, ограничиваясь расплывчатыми общими фразами о необходимости проведения реформ с использованием «лучших сторон европейского опыта». А почему возникла такая необходимость? Чего России не хватало? Об этом ничего не говорится. Только после рассказа о Великом посольстве указано, что в Россию в 1698 году Пётр вернулся с твёрдым намерением добиться скорейшего преодоления отставания от Запада. Но в чем именно заключалось это отставание, опять-таки не разъясняется. Только через несколько параграфов, перед повествованием об экономических реформах Петра, рассказано об отставании России от Запада в сфере экономики…

Кроме того, фраза об отставании сказана слишком поздно – к 1698-му вызванные этим отставанием петровские реформы уже года два как начались и шли – и опять-таки не выделена как причина реформ Петра. Не выделена в качестве таковой и фраза о том, что Петр понял необходимость получить выход к незамерзающим морям. Только – как и в учебнике Пчёлова – из рассказа о Северной войне можно понять, что одной из причин преобразований была эта война.

В общем, ответ на вопрос о причинах петровских преобразований в учебнике Данилова и Косулиной семиклассник должен найти сам – чего он в абсолютном большинстве случаев делать не будет. Да и не обязан ещё.

Особенности же петровских преобразований – проведение их в основном по мере возникновения перед государством проблем, которые нельзя решить прежними способами, нацеленность всех реформ на укрепление государства – в обоих учебниках предстают, в общем, довольно наглядно.

Вопросы о цене и последствиях реформ также раскрыты достаточно полно. Рост налогов и повинностей, вызванные этим грандиозные восстания, превращение России в великую европейскую державу, – обо всём этом рассказано подробно и внятно.

Выправляют ли положение с вопросом о причинах реформ Петра учебники для 10-го класса? Учебник под редакцией А.А. Данилова (История России. 10 класс. Ч. 2) не добавляет тут ничего и только ещё больше запутывает дело. Он опять ограничивается расплывчатыми фразами – причём они ещё менее понятны, чем в книге для семиклассников.

К реформам, значится в учебнике для 10-го класса, привели «кризис традиционализма» и наличие «опыта реформирования и отношений с Западом» при предшественниках Петра. Но что такое «кризис традиционализма», в чём он заключался, в чём конкретно выражался – ничего этого не объяснено. В итоге получилась пустая, ничего не говорящая фраза.

То же и с фразой о «наличии опыта реформирования». Из неё вытекает, что реформы проводились ради реформ: опыт реформирования есть, вот и слава Богу, давайте, значит, дальше реформировать… А зачем? Опять тот же просчёт, что и в учебнике для семиклассников.

Особенности проведения реформ в том же учебнике для десятиклассников показаны противоречиво. С одной стороны, внятно сказано о том, что Северная война потребовала реформировать страну; показано, как нужда в деньгах для ведения войны заставила реформировать весь госаппарат. Но, с другой стороны, фактически отрицается точно такое же влияние, которое оказала на политику Петра в 1695 – 1699 годах война с Турцией (кстати, начало петровских преобразований – в период между Азовскими походами и началом Северной войны – во всех разбираемых нами сегодня учебниках практически не показано). Утверждается, что реформы 1690-х гг. носили «случайный» и «противоречивый» характер…

А вот другой учебник для 10-го класса (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень) вопрос о причинах петровских преобразований излагает вполне адекватно (только слишком, на мой взгляд, сжато).

Войны второй половины XVII века, читаем мы в этом учебнике, показали значение развитой промышленности, – а с промышленностью у допетровской России дела обстояли плохо. Слаба была и армия, неэффективен был и госаппарат – из-за нехватки европейской образованности…

То же и с вопросом об особенностях преобразований. В учебнике чётко сказано о фактическом отсутствии плана реформ, о том, что они, однако, имели свою логику; показано – на примере Северной войны, – как одна реформа тянула за собой другую, та – третью и т.п.

К вопросам о цене и последствиях реформ учебники для 10-го класса ничего не добавляют, но эти вопросы уже вполне выяснены в учебниках для семиклассников.

Таким образом, важнейшая для отечественной истории проблема отношения к реформам Петра в нынешних учебниках представлена половинчато: семиклассникам предлагается гадать, откуда что взялось. Именно в этом трудность данного вопроса и возможность для авторов новых учебников проявить себя.

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