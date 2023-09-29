Рагузи́нский-­Владисла́вич, Савва Лукич

Рагузи́нский-­Владисла́вич, Савва Лукич (16.01.1669, ? — 18.06.1738, мыза Матокса, близ Санкт-Петербурга) — граф, дипломат и разведчик, спо­движник Петра I . Успешный предприниматель, много сделавший для укрепления международного престижа России. Внес большой вклад в культуру и искусство, благодаря ему в Петербург были привезены итальянские статуи. Благодаря ему в России оказался предок поэта А. С. Пушкина — Ибрагим Ганнибал, купленный на невольничьем рынке. Р.-В. стоял у истоков балканской политики России, был инициатором Прутского похода, окончившегося неудачей, и помощи народам Балкан. Роль Р.-В. на Балканах была столь велика, что одним из условий заключения мирного договора турки называли его выдачу, но русской дипломатии удалось отстоять Р.-В. Вершиной его карьеры стало его руководство посольством в Цинскую империю (Китай) 1725–1728.

Лит. : Болотина Н. Ю. Дипломат петровской эпохи С. Л. Владиславич-­Рагузинский: Миссия в Китай // Петр и Восток. Материалы XI Международного петровского конгресса. СПб., 2019. Н. Ю. Болотина.