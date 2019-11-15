Призреть и обучить: как Петр Великий беспризорников спасал 15 ноября 1714 года Петр I издает указ об открытии приютов для сирот и беспризорных детей.

15 ноября 1714 года Петр I издает указ об открытии приютов для сирот и беспризорных детей.

Дети Смутного времени

Проблема беспризорников и сирот возникла в России гораздо раньше воцарения Петра I. Самых катастрофических масштабов она достигла в семнадцатом столетии во время Смуты . В начале века начался голод, повлекший за собой разруху в деревнях. Затем поток обездоленных сельских жителей хлынул в города. Многие отчаивались на преступный промысел: начинали грабить, разбойничать. Нестабильное положение усугублялось иностранной интервенцией и частой сменой правителей в государстве.

Дети, потерявшие семьи, редко могли выжить без посторонней помощи и тоже отправлялись за лучшей долей в крупные города. Количество беспризорников увеличивалось и в больших, и в малых городах. Вскоре детей оказалось так много, что не замечать проблему стало невозможно и попросту бесчеловечно. Первые Романовы соглашаются на открытие нескольких приютов при церквях. По инициативе царя Федора Алексеевича создаются и так называемые приюты-дворы, в которых беспризорников учили грамоте и разным ремеслам. Со временем властям становится ясно, что проблема сирот требует централизованного решения.

Жертвы петровских реформ

Идея о сиротских приютах дальнейшее развитие получает в эпоху Петра Великого. К сожалению, масштабные преобразования во всех сферах общественной жизни больно ударили по некоторым социальным слоям, как следствие – вновь появилось немало сирот и беспризорных детей. Игнорировать «неудобный» вопрос Петр I не смог, хотя и от реформаторской деятельности не отказался.

Самым пагубным образом на положении детей сказалось обнищание деревень. Не имея возможности прокормить семью из-за новых и растущих старых налогов и подворной (а с 1720-х годов подушной ) подати, крестьяне часто отдавали своих детей чужим людям или вовсе выгоняли из дома в неизвестность. Как правило, такие трагедии разворачивались накануне очередной переписи населения (ревизии мужского населения). Узнав об этом, царь повелел приближенным подумать над решением проблемы, выросшей до масштабов общегосударственной.

Проекты борьбы с беспризорностью на государев суд представили спальник Ф.С. Салтыков, экономист И.Т. Посошков и советник Петра по вопросам финансов А.А. Курбатов. Ни один из них царю не понравился, а значит, проблема оставалась нерешенной и требовала придумать нечто более эффективное.

Государь начинает действовать

Первым российским учреждением, созданным специально для содержания сирот и беспризорников, стал приют при Холмово-Успенском монастыре под Новгородом. Его организовал в 1706 году митрополит Иов. Спустя семь лет сеть церковных приютов значительно расширилась, хотя царь пока и не имел отношения к их организации. Во всех заведениях к 1713 году содержалось почти 170 человек.

Первые попытки Петра Великого законодательно оформить создание приютов потерпели фиаско из-за отсутствия финансового обеспечения. В это время продолжались реформы и затяжная Северная война , на которую уходила большая часть ресурсов государства. Наконец, 14 ноября 1715 года выходит указ «Об устройстве при церквах гошпиталей для незаконнорожденных детей», с которого принято вести отсчет истории петровских приютов. Можно было тайно принести в такой «гошпиталь» ребенка и положить его в специальную люльку. Таким образом внебрачные дети по крайней мере оставались живы, и приюты служили прежде всего для «спасения христианской души», а уже потом для нужд воспитания и образования сирот. На содержание детей отводилось полторы копейки в день. В штат приюта принимались кормилицы, чей труд тоже оплачивался.

В годы царствования Петра I сложилась особая система воспитания сирот и беспризорников: до семилетнего возраста дети находились при монастырях, а затем отправлялись на мануфактуры для освоения полезных ремесел. Некоторых беспризорников государь приказывал передать в новые семьи, других же (если мальчик был старше десяти лет) – отдать в матросы на морские или речные суда.

И все же, несмотря на старания Петра Великого, дело шло с трудом. Число нищих, бродяг и беспризорников продолжало расти. В 1718 году раздосадованный царь со свойственной ему импульсивностью повелевает буквально отлавливать беспризорных детей, наказывать их батогами и отправлять на работу к суконному двору и другим мануфактурам. Кроме того, ответственность за незаконнорожденных детей государь впервые официально возлагает на их родителей. В «мужских» Уставах – Воинском и Морском – отдельной статьей определены меры наказания для нерадивых отцов: оплата штрафа «по содержанию младенца и матери», тюремное заключение и церковное покаяние. Спасти от подобной кары могла лишь женитьба, в результате которой ребенок переставал быть сиротой.

Упорству Петра Первого следует отдать должное: несмотря на массу трудностей он до последнего пытался искоренить проблему сиротства и поручал борьбу с возникновением беспризорных детей то их незадачливым родителям (если таковые имелись), то церкви, то городским и центральным властям. Самый простой путь в виде карательных мер не возымел положительного результата, поэтому государь перешел к активному поиску финансов.

В декабре 1721 года Петр приказал «у всяких чинов людей, как воинских, так и духовных и статских... кроме рядовых... вычитать на каждый год от каждого рубля по копейке». А незадолго до смерти в 1724 году повелел направить сборы с деревень Чудова и Вознесенского монастырей на помощь сиротским домам. Среди сподвижников Петра Великого находились благотворители: известный ученый, преподаватель и богослов Феофан Прокопович учредил Карповскую школу для сирот и бедных детей в своем собственном доме. Она полностью содержалась на его личные средства. Школа за 15 лет выпустила 160 воспитанников, здесь преподавались иностранные языки, риторика, арифметика, геометрия и музыка.

Преемница Петра Великого

Достойной продолжательницей дела Петра I стала Екатерина II . В 1764 году она поручила профессору Московского университета А.А. Барсову и деятелю просвещения И.И. Бецкому разработать проект создания приюта нового типа. Требования императрицы были выполнены, и через шесть лет открылся Московский воспитательный дом, а за ним – Петербургский. Скоро сеть заведений для сирот и беспризорников заметно разрослась, охватив Новгород, Смоленск, Ярославль и другие русские города.

Многие принципы работы, впервые реализованные при Петре, здесь тоже были претворены в жизнь. Детей приносили анонимно (по некоторым свидетельствам, женщины даже надевали маски) и передавали на попечение кормилиц и воспитателей. Приюты готовили воспитанников к полноценной жизни за пределами своих стен: уровень обучения был настолько высок, что позволял выпускникам поступать в высшие учебные заведения наравне с остальными. Традиция создания приютов продолжилась уже в XIX столетии. Помощь сиротам оказывалась как на государственные средства (например, ведомство императрицы Марии Федоровны), так и на пожертвования небезразличных людей, меценатов и энтузиастов.