«По столу не колобродить». Правила первой книги светского этикета «Культура.РФ» вспомнила, какие девицы в XVII веке считались порядочными, кто «колобродил» за столом, и о прочих правилах этикета при Петре I. Негласные светские правила в 1717 году по указу Петра I стали частью литературного труда «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Составлялся сборник под руководством Якова Брюса, сподвижника царя-реформатора. Одна часть книги — наставление в обучении грамоте по гражданской азбуке, сменившей церковнославянскую. Вторая — путеводитель по светской жизни и свод правил хорошего тона. Они учили в духе петровских времен не кичиться знатностью и богатством, а гордиться делами. Знание иностранных языков, умение ездить верхом, танцевать и фехтовать...

«Культура.РФ» вспомнила, какие девицы в XVII веке считались порядочными, кто «колобродил» за столом, и о прочих правилах этикета при Петре I.

Н егласные светские правила в 1717 году по указу Петра I стали частью литературного труда «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Составлялся сборник под руководством Якова Брюса, сподвижника царя-реформатора.

Одна часть книги — наставление в обучении грамоте по гражданской азбуке, сменившей церковнославянскую. Вторая — путеводитель по светской жизни и свод правил хорошего тона. Они учили в духе петровских времен не кичиться знатностью и богатством, а гордиться делами. Знание иностранных языков, умение ездить верхом, танцевать и фехтовать — важные задачи, которые ставили перед «младым отроком» в начале ХVIII века. Девушке дворянского сословия полагалось быть смиренной, молчаливой, трудолюбивой, целомудренной; большая часть правил девичьей жизни — о духовном облике.

«Зерцало» оказалось столь популярным, что еще в 1717 году переиздавалось дважды. Позже его печатали вновь и вновь, вплоть до революции. Сегодня вместе с Натальей Летниковой вспоминаем правила хорошего тона Петровской эпохи.

О почитании родителей

«В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой чести содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать…»

О поведении за столом

«Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить, смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти, или по блюду чертить, не колоть и не стучать».

Об уважении духовных лиц

«С духовными должни дети везде благочинно, постоянно, учтиво и вежливо говорить, а глупости никакой не предъявлять. Но о духовных вещах и о чине их, или духовные вопросы предлагать».

О вреде праздности

«Всегда время пробавляи в делах благочестных, а празден и без дела отнюдь не бывай, ибо от того случается, что некоторые живут лениво, не бодро, а разум их затмится и иступится, потом из того добра никакова ждать можно, кроме дряхлова тела и червоточины…»

О вреде гордости

«Имеет прямыи (сущии) благочестный кавалер быть смирен, приветлив и учтив, ибо гордость мало добра содевает (приносит), и кто сих трех добродетелей не имеет, оный не может превзойти и ниже между другими просиять, яко светило в темном месте, или каморе…»

О светских навыках

«Младый шляхтичъ или дворянин, ежели в езерциции (в обучении) своей совершен. А наипаче в языках, в конной езде, танцовании, в шпажной битве, и может доброй разговор ученить, к тому ж красноглаголив и в книгах научен».

Об уместности в наряде

Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах (сапоги с острыми носами) быть, и тако тенцевать, для того что тем одежду дерут у женского полу и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов».

Об умении вовремя промолчать

«Умный придворный человек намерения своего и воли никому не объявляет, дабы не упредил ево другой, которой иногда к томуж охоту имеет».

О чтении чужих писем

«Младому человеку не надлежит быть резву, и ниже доведывается [выведывать] других людей тайн, и что кто делает ведать не надлежит. Так писем, денег или товаров без позволения не трогать и не читать».

О пользе иностранных языков

«Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранным языки, дабе тем навыкнуть могли: а особливо когда им что тайное говорить случиться, чтобы слуги и служанки дознаться не могли, и чтоб можно их от других не знающих болванов распознать».

О сдержанности

«Младые отроки не должны носом храпеть, и глазами моргать, и ниже шею и плеча якобы из повадки трясти, и руками не шалить, не хватать, или подобное неистовство не чинить…»

О приятном общении

«Никто не cмеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице ходить или на людей косо взглядовать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно…»

О девичьей добродетели

«Первая добродетель, которая благонравной и благочестной девице приличны и пригожа есть охота и любовь к слову Божию».

О смирении

«Между другими добродетелями, которыя честную даму, или девицу украшают и от них требуются, есть смирение, началнеишая и главнейшая добродетель, которая весьма много в себе содержит…»

порядочных девицах

«Не порядочная девица со всяким смеется, и разговаривает, бегает по причинным местам и улицам розиня пазухи, садится к другим молодцам, и мущинам, толкает локтями, а смирно не сидит».

О подсказках природы

«Природа устроила нам токмо один рот, или уста, а уши даны два, тем показу, что охотнее надлежит слушать, нежели говорить».