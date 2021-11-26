ПЕТЕРБУРГСКО-МОСКОВСКОЕ ШОССЕ
ПЕТЕРБУРГСКО-МОСКОВСКОЕ ШОССЕ - первое в России шоссе общегосударственного значения.
В основе шоссе - ранее существовавшая Большая Московская дорога (Москва - Клин - Тверь - Новгород). По указу Петра I в 1712 году от Санкт-Петербурга по кратчайшему направлению к Москве началось строительство прямой («перспективной») дороги. В 1742 году открыт для движения участок Санкт-Петербург - Чудово (130 км, за ним закрепилось название «Перспективная дорога», или «Большая перспектива»), откуда дорога сворачивала на Новгород, где смыкалась с Большой Московской дорогой (это название, а также название «Большой Московский тракт» применялось и ко всей дороге между Москвой и Санкт-Петербургом). Дорожное полотно выполнено из различных материалов – песка, брёвен, засыпанных песком фашин, камня (короткие отрезки близ Санкт-Петербурга).
Императрица Екатерина II отказалась от идеи создания прямой дороги на Москву, указом от 7(18) июня 1763 года распорядилась «в исправности содержать» Большую Московскую дорогу и участок от Чудово до Санкт-Петербурга. Длина Петербургско-Московского шоссе была измерена более точно и составила 728 вёрст (776,6 км). На всём протяжении дороги действовала система ямской гоньбы (24 почтовые станции), для императрицы Екатерины II и её приближённых построены путевые дворцы - в Твери (1764-1778 годы, архитектор П.Р. Никитин), Чесменский под Санкт-Петербургом (1774-1777 годы, архитектор Ю.М. Фельтен), Петровский на подъезде к Москве (1775-1783 годы, М.Ф. Казаков), а также 11 каменных и 8 деревянных дворцов между Санкт-Петербургом, Тверью и Москвой (1770-1780-е годы, в основном по типовому проекту Казакова; в начале XIX века деревянные дворцы разобраны, каменные перестроены и переданы Почтовому ведомству, впоследствии некоторые утрачены).
Комиссия о дорогах в государстве (1786-1796 годы) разработала проект реконструкции Петербургско-Московской дороги. Ввиду нехватки средств он был реализован частично (за время работы комиссии замощено около 140 км дорожного полотна, построено неск. каменных мостов). В 1817-1834 годах произведено сплошное устройство твёрдого покрытия. Оно велось в основном по методу британского инженера Дж. Мак-Адама, принятому в большинстве стран Европы (насыпка дорожного полотна выше поверхности земли, укладка на него крупного щебня, а сверху - более мелкого). Длина шоссе благодаря спрямлению ряда участков сократилась до 680 вёрст (725,4 км), ширина проезжей части составляла обычно 8-9 м. Было построено множество мостов - деревянных на каменных опорах через большие реки и арочных каменных - через малые реки. Пропускная способность дороги повысилась, усилилось начавшееся в 1820 году движение дилижансов, отправлявшихся сначала дважды в неделю, затем ежедневно.
После открытия железной дороги Санкт-Петербург - Москва (1851 год, с 1855 года Николаевская железна дорога.) сквозное движение грузов и пассажиров по шоссе резко сократилось, Петербургско-Московское шоссе стало использоваться главным образом для местных перевозок. Ямская система прекратила существование (1853-1869 годы). По шоссе проводились первые в России автомобильные пробеги: Москва - Санкт-Петербург (1899, 1900, 1901, 1907 годы) и Санкт-Петербург - Москва (1908 год), этап международных гонок Санкт-Петербург - Киев - Москва - Санкт-Петербург (1910 год) и первые пробеги военных автомобилей (1912 год).
Ныне федеральная автотрасса М 10 (Е 105) Москва - Санкт-Петербург в значительной части совпадает с трассой Петербургско-Московского шоссе.