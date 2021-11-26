ПЕТЕРБУРГСКО-МОСКОВСКОЕ ШОССЕ

ПЕТЕРБУРГСКО-МОСКОВСКОЕ ШОССЕ - первое в России шоссе общегосударственного значения.

В ос­но­ве шос­се - ра­нее су­ще­ст­во­вав­шая Боль­шая Московская до­ро­га (Мо­ск­ва - Клин - Тверь - Нов­го­род). По ука­зу Пет­ра I в 1712 году от Санкт-Пе­тер­бур­га по крат­чай­ше­му на­прав­л­ению к Мо­ск­ве на­ча­лось строи­тель­ст­во пря­мой («пер­спек­тив­ной») до­ро­ги. В 1742 году от­крыт для дви­же­ния уча­сток Санкт-Пе­тер­бург - Чу­до­во (130 км, за ним за­кре­пи­лось название «Пер­спек­тив­ная до­ро­га», или «Боль­шая пер­спек­ти­ва»), от­ку­да до­ро­га сво­ра­чи­ва­ла на Нов­го­род, где смы­ка­лась с Боль­шой Московской до­ро­гой (это на­зва­ние, а так­же название «Боль­шой Мо­с­ковский тракт» при­ме­ня­лось и ко всей до­ро­ге ме­ж­ду Мо­ск­вой и Санкт-Пе­тер­бур­гом). До­рож­ное по­лот­но вы­пол­не­но из различных ма­те­риа­лов – пес­ка, брё­вен, за­сы­пан­ных пес­ком фа­шин, кам­ня (ко­рот­кие от­рез­ки близ Санкт-Пе­тер­бур­га).

Императрица Ека­те­ри­на II от­ка­за­лась от идеи со­зда­ния пря­мой до­ро­ги на Мо­ск­ву, ука­зом от 7(18) июня 1763 года рас­по­ря­ди­лась «в ис­прав­но­сти со­дер­жать» Боль­шую Московскую до­ро­гу и учас­ток от Чу­до­во до Санкт-Пе­тер­бур­га. Дли­на Петербургско-Московского шоссе бы­ла из­ме­ре­на бо­лее точ­но и со­ста­ви­ла 728 вёрст (776,6 км). На всём про­тя­жении до­ро­ги дей­ст­во­ва­ла сис­те­ма ям­ской гонь­бы (24 поч­то­вые стан­ции), для императрицы Ека­те­ри­ны II и её при­бли­жён­ных по­строе­ны пу­те­вые двор­цы - в Тве­ри (1764-1778 годы, архитектор П.Р. Ни­ки­тин), Чес­мен­ский под Санкт-Пе­тер­бур­гом (1774-1777 годы, архитектор Ю.М. Фель­тен), Пет­ров­ский на подъ­ез­де к Мо­ск­ве (1775-1783 годы, М.Ф. Ка­за­ков ), а так­же 11 ка­мен­ных и 8 де­ревянных двор­цов ме­ж­ду Санкт-Пе­тер­бур­гом, Тве­рью и Мо­ск­вой (1770-1780-е годы, в основном по ти­по­во­му про­ек­ту Ка­за­ко­ва; в начале XIX века де­ревянные двор­цы ра­зо­бра­ны, ка­мен­ные пе­ре­строе­ны и пе­ре­да­ны Поч­то­во­му ве­дом­ст­ву, впо­след­ст­вии не­ко­то­рые ут­ра­че­ны).

Ко­мис­сия о до­ро­гах в го­су­дар­ст­ве (1786-1796 годы) раз­ра­бо­та­ла про­ект ре­кон­струк­ции Пе­тер­бург­ско-Мо­с­ков­ской до­ро­ги. Вви­ду не­хват­ки средств он был реа­ли­зо­ван час­тич­но (за вре­мя ра­бо­ты ко­мис­сии за­мо­ще­но около 140 км до­рож­но­го по­лот­на, по­строе­но неск. ка­мен­ных мос­тов). В 1817-1834 годах про­из­ве­де­но сплош­ное уст­рой­ст­во твёр­до­го по­кры­тия. Оно ве­лось в основном по ме­то­ду британского инженера Дж. Мак-Ада­ма, при­ня­то­му в боль­шин­ст­ве стран Ев­ро­пы (на­сып­ка до­рож­но­го по­лот­на вы­ше по­верх­но­сти зем­ли, ук­лад­ка на не­го круп­но­го щеб­ня, а свер­ху - бо­лее мел­ко­го). Дли­на шос­се бла­го­да­ря спрям­ле­нию ря­да уча­ст­ков со­кра­ти­лась до 680 вёрст (725,4 км), ши­ри­на про­ез­жей час­ти со­став­ля­ла обыч­но 8-9 м. Бы­ло по­строе­но мно­же­ст­во мос­тов - де­ре­вян­ных на ка­мен­ных опо­рах че­рез боль­шие ре­ки и ароч­ных ка­мен­ных - че­рез ма­лые ре­ки. Про­пу­ск­ная спо­соб­ность до­ро­ги по­вы­си­лась, уси­ли­лось на­чав­шее­ся в 1820 году дви­же­ние ди­ли­жан­сов, от­прав­ляв­ших­ся сна­ча­ла два­ж­ды в не­де­лю, за­тем еже­днев­но.

По­сле от­кры­тия железной дороги Санкт-Пе­тер­бург - Мо­ск­ва (1851 год, с 1855 года Ни­ко­ла­ев­ская железна дорога .) сквоз­ное дви­же­ние гру­зов и пас­са­жи­ров по шос­се рез­ко со­кра­ти­лось, Петербургско-Московское шоссе ста­ло ис­поль­зо­вать­ся главным образом для ме­ст­ных пе­ре­во­зок. Ям­ская сис­те­ма пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние (1853-1869 годы). По шос­се про­во­ди­лись пер­вые в Рос­сии ав­то­мо­биль­ные про­бе­ги: Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург (1899, 1900, 1901, 1907 годы) и Санкт-Пе­тер­бург - Мо­ск­ва (1908 год), этап ме­ж­ду­народных го­нок Санкт-Пе­тер­бург - Ки­ев - Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург (1910 год) и пер­вые про­бе­ги во­енных ав­то­мо­би­лей (1912 год).

Ны­не фе­де­раль­ная ав­то­трас­са М 10 (Е 105) Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург в зна­чительной час­ти сов­па­да­ет с трас­сой Пе­тер­бург­ско-Мо­с­ков­ско­го шос­се.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)