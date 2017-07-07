Откуда взялись наши дачи? Еще совсем недавно, в советские времена, многим гражданам бесплатно выделяли по шесть соток пригородных угодий от организаций или напрямую от государства. Эти сотки становились местом для активного отдыха трудящихся – здесь росли плодовые деревья и кустарники, картошка и клубника, можно было отдохнуть всей семьей в выходные дни летом. Все это гордо именуется ДАЧЕЙ Слово это для земельных пожалований появилось, как считают историки, при Петре I. Земли первый император давал своим приближенным гораздо больше, нежели шесть соток, – тысячами, и даже не соток, а гектаров. Дачи петровские располагались неподалеку от столиц, в ближнем Подмосковье и под Петербургом. В случае чего, нужных...

Еще совсем недавно, в советские времена, многим гражданам бесплатно выделяли по шесть соток пригородных угодий от организаций или напрямую от государства. Эти сотки становились местом для активного отдыха трудящихся – здесь росли плодовые деревья и кустарники, картошка и клубника, можно было отдохнуть всей семьей в выходные дни летом. Все это гордо именуется ДАЧЕЙ

Историки полагают, что термин, обозначающий земельные пожалования, появился во времена правления Петра Великого. Первый император раздавал своим приближенным земли гораздо больше шести соток — тысячами, и даже не сотнями, а гектарами. Дачи Петра располагались недалеко от столиц, в Подмосковье и под Санкт-Петербургом. При необходимости монарх мог легко мобилизовать нужных для несения службы.

Пётр I приказал в течение пары лет обработать пожертвованные земли и построить на них дома. Для тех, кто не был знаком с методами освоения окрестностей, предлагались сельскохозяйственные эксперименты, например, посадка голландского картофеля.

Самые первые дачи появились в Петергофе. Сам Пётр Великий стал первым дачником. Впоследствии земельные пожалования стали предоставляться членам семьи и приближенным. Это были не просто щедрые царские подарки, а способ благоустройства местности. Даже дома на этих участках должны были соответствовать высоким архитектурным стандартам государя. Такие участки быстро вошли в моду, и заветной мечтой любого чиновника было их получить. Иногда земли конфисковывались у впавших в немилость и раздавались другим.

Эта традиция продолжилась и после смерти Петра. Каждый последующий монарх не только строил дачу для себя, но и жаловал земельные наделы своим фаворитам. Долгое время дача оставалась синонимом высочайшей царской милости и символом благоволения. Владельцами дачи были исключительно аристократы, высокопоставленные чиновники и генералы. Лишь изредка, за исключительные заслуги перед отечеством и царской семьей, такой привилегии удостаивались лишь менее знатные и менее состоятельные люди.

А в XIX веке дачами начали называть места для летнего проживания, вокруг больших городов появились и специальные дачные поселки. Размер земельных участков постепенно сокращался, появилось и новое для русского языка слово «дачник». Советская власть увеличила количество дачников до миллионной армии, но сами участки в послевоенные годы уменьшились в размерах до тех самых шести соток.