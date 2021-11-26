ОБЕР-ПРОКУРОР СИНОДА
ОБЕР-ПРОКУРОР СИНОДА - в 1722-1917 годах одно из высших должностных лиц в Российской империи, представитель императора как главы РПЦ в Синоде, с начала XIX века - фактический руководитель РПЦ.
Назначался императором (в XVIII веке - иногда генерал-прокурором Сената) из числа светских лиц, имевших военный либо гражданский чин. Выбор кандидата на должность производился независимо от мнения Синода (исключение - Д.И. Хвостов, ставший в 1799 году обер-прокурором Синода по инициативе самого Синода). Должность учреждена указом императора Петра I от 11 (22) мая 1722 года «О выборе обер-прокурора в Синод из офицеров». В инструкции от 13 (24) июня 1722 года обер-прокурор Синода назван «оком» императора и «стряпчим по делам государственным». При императрице Анне Ивановне (1730-1740) обер-прокуроры Синода не назначались; должность восстановлена 31 декабря 1741 года (11 января 1742 года) по инициативе генерал-прокурора князя Н.Ю. Трубецкого. Обер-прокурор Синода не являлся членом Синода, но присутствовал на его заседаниях, располагаясь за особым столом. Приводил в исполнение постановления Синода, имел право останавливать незаконные решения и представлять императору свои заключения в случае разногласий между членами Синода, а также мог предлагать Синоду проекты распоряжений и Всеподданнейших докладов. Наблюдал за правильностью движения и решения дел в канцелярии Синода, объявлял Синоду Высочайшие повеления и резолюции на докладах. По представлению Обер-прокурора Синода император назначал членов Синода, а Синод - секретарей духовных консисторий (находились в подчинении обер-прокурора Синода), прокуроров Московской канцелярии синодального правления (1723-1727) и Московской синодальной конторы (с 1766 года).
Влияние обер-прокурора в XVIII веке было ограниченным, поскольку, с одной стороны, монархи сами нередко вмешивались в церковное управление, с другой - существовала определённая независимость Церкви от государственного аппарата, и Синод противился вмешательству обер-прокурора в церковные дела. В XIX веке должность обер-прокурора Синода приобретала черты, характерные для должности министра, а сам он из надзорно-контрольной инстанции по исполнению государственных законов к середине века превратился в чиновника, в руках которого сосредоточились почти все вопросы церковного управления. С 1803 года, за исключением периода 1817-1836 годов, обер-прокурор Синода имел право личного доклада императору (Всеподданнейшие доклады первоприсутствующего члена Синода были отменены). В 1817-1824 годах состоял в подчинении министра духовных дел и народного просвещения, возглавлял находившееся в составе Министерства Отделение по делам греко-российского исповедания, которое после упразднения Министерства духовных дел и народного просвещения (1824) было преобразовано в Отделение духовных дел греко-русского исповедания и оставлено в ведении обер-прокурора Синода. С 1826 года без участия Синода представлял на рассмотрение императора штаты духовного ведомства. В 1-й четверти XIX века от обер-прокурора Синода стали больше зависеть награждения иерархов, их вызовы для присутствия в Синоде, усилилась его роль в управлении духовно-учебными заведениями. С 1835 года приглашался на заседания Комитета министров и Государственного совета при рассмотрении дел духовного ведомства. В 1833 году обе-прокурору Синода передана императорская печать, и он получил право рассылки указов императора минуя Синод. В 1836 году создана собственная канцелярия обер-прокурора Синода, которая вела наиболее важные дела по церковному управлению (в том числе секретные) и готовила документы для заседаний Синода (в 1839 году к ней присоединены Отделение духовных дел греко-русского исповедания и образованное в 1837 году Отделение духовных дел греко-униатского исповедания). Постепенно в подчинение обер-прокурора Синода передавались административные и финансовые учреждения при Синоде: Хозяйственный комитет (1836; с 1839 года Хозяйственное управление), который управлял церковным имуществом и вёл контроль за расходованием денежных средств; Духовно-учебное управление (1839; с 1867года Учебный комитет), позднее - Контроль при Синоде (1867), который проводил ревизии церковных учреждений. Однако формально обер-прокурор Синода оставался лишь «блюстителем законных постановлений по церковному устройству» (Устав духовных консисторий 1841 года). В 1862 году обер-прокурору Синода разрешено передать часть своих обязанностей одному из чиновников духовного ведомства на правах товарища министра (в 1865 году учреждена особая должность товарища обер-прокурора Синода с предоставлением ему всех прав и обязанностей товарища министра). С 1863 года обер-прокурор Синода присутствовал в Государственном совете по должности. Она соответствовала лишь 4-му классу по Табели о рангах (как и должности директоров департаментов и канцелярий министерств), а большинство решений обер-прокурора Синода нуждались в утверждении Присутствием Синода, которое, однако, во многих случаях носило формальный характер. В 1864 году обер-прокурору Синода предоставлено право назначать пенсии и единовременные пособия чиновникам духовного ведомства. Служащие синодальных учреждений 6-7-го классов назначались императором по представлению обер-прокурора Синода, чиновники до 8-го класса - либо непосредственно им самим, либо Синодом по его представлению. По непосредственному усмотрению обер-прокурора Синода назначались и увольнялись Синодом: инспектор и книгохранитель Московской синодальной типографии (с 1866 года), правитель дел Учебного комитета при Синоде (с 1867 года), управляющий Санкт-Петербургской синодальной типографией (с 1870 года). К обер-прокурору Синода поступали все жалобы по церковным делам, поданные на имя императора, он ходатайствовал перед императором о приобретении недвижимости церквам и монастырям, давал Сенату предварительное заключение по делам о церковных землях.
Наибольшим влиянием среди обер-прокуроров Синода пользовался К.П. Победоносцев (1880-1905), входивший в узкий круг приближённых к императорам Александру III и Николаю II. В 1887 году он получил право присутствовать в Сенате для участия в рассмотрении дел духовного ведомства; с 1904 года обер-прокурор Синода присутствовал, помимо Государственного совета, также в Совете министров и Комитете министров «на равных с министрами основаниях», должностям обер-прокурора Синода и его товарища присвоены чины 2-го и 3-го классов соответственно. Незадолго до отставки Победоносцева (1905) фактическое значение обер-прокурора Синода стало уменьшаться. С учреждением Государственной думы (1906) обер-прокурор Синода на правах министра представлял депутатам ежегодную смету расходов Синода и выступал при обсуждении законопроектов по вероисповедным делам. В Предсоборном присутствии (1906) и Предсоборном совещании (1912-1917) были высказаны суждения об ограничении его полномочий контрольно-надзорными функциями и даже об упразднении должности. После Февральской революции 1917 года она некоторое время сохранялась, что противоречило основам законодательства о Церкви, по которому обер-прокурор Синода заведовал церковными делами от лица императора. Должность обер-прокурора Синода упразднена постановлением Временного правительства от 5 (18) августа 1917 года по инициативе обер-прокурора А.В. Карташёва в связи с учреждением Министерства исповеданий.
Список обер-прокуроров Синода смотри в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».