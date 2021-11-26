ОБЕР-ПРОКУРОР СИНОДА

ОБЕР-ПРОКУРОР СИНОДА - в 1722-1917 годах одно из высших должностных лиц в Российской империи, представитель императора как главы РПЦ в Синоде, с начала XIX века - фактический руководитель РПЦ.

На­зна­чал­ся им­пе­ра­то­ром (в XVIII веке - ино­гда ге­не­рал-про­ку­ро­ром Се­на­та) из чис­ла свет­ских лиц, имев­ших во­енный ли­бо гражданский чин. Вы­бор кан­ди­да­та на долж­ность про­из­во­дил­ся не­за­ви­си­мо от мне­ния Си­но­да (ис­клю­че­ние - Д.И. Хво­стов, став­ший в 1799 году обер-прокурором Синода по ини­циа­ти­ве са­мо­го Си­но­да). Долж­ность уч­ре­ж­де­на ука­зом императора Пет­ра I от 11 (22) мая 1722 года «О вы­бо­ре обер-про­ку­ро­ра в Си­нод из офи­це­ров». В ин­ст­рук­ции от 13 (24) июня 1722 года обер-прокурор Синода на­зван «оком» им­пе­ра­то­ра и «стряп­чим по де­лам го­су­дар­ст­вен­ным». При императрице Ан­не Ива­нов­не (1730-1740) обер-прокуроры Синода не на­зна­ча­лись; долж­ность вос­ста­нов­ле­на 31 декабря 1741 года (11 января 1742 года) по ини­циа­ти­ве генерал-про­ку­ро­ра князя Н.Ю. Тру­бец­ко­го. Обер-прокурор Синода не яв­лял­ся чле­ном Си­но­да, но при­сут­ст­во­вал на его за­се­да­ни­ях, рас­по­ла­га­ясь за осо­бым сто­лом. При­во­дил в ис­пол­не­ние по­ста­нов­ле­ния Си­но­да, имел пра­во ос­та­нав­ли­вать не­за­кон­ные ре­ше­ния и пред­став­лять им­пе­ра­то­ру свои за­клю­че­ния в слу­чае раз­но­гла­сий ме­ж­ду чле­на­ми Си­но­да, а так­же мог пред­ла­гать Си­но­ду про­ек­ты рас­по­ря­же­ний и Все­под­дан­ней­ших док­ла­дов. На­блю­дал за пра­виль­но­стью дви­же­ния и ре­ше­ния дел в кан­це­ля­рии Си­но­да, объ­яв­лял Си­но­ду Вы­со­чай­шие по­ве­ле­ния и ре­зо­лю­ции на док­ла­дах. По пред­став­ле­нию Обер-прокурора Синода им­пе­ра­тор на­зна­чал чле­нов Си­но­да, а Си­нод - сек­ре­та­рей ду­хов­ных кон­си­сто­рий (на­хо­ди­лись в под­чи­не­нии обер-прокурора Синода), про­ку­ро­ров Московской кан­це­ля­рии си­но­даль­но­го прав­ле­ния (1723-1727) и Московской си­но­даль­ной кон­то­ры (с 1766 года).

Влия­ние обер-про­ку­ро­ра в XVIII веке бы­ло ог­ра­ни­чен­ным, по­сколь­ку, с од­ной сто­ро­ны, мо­нар­хи са­ми не­ред­ко вме­ши­ва­лись в цер­ков­ное управ­ле­ние, с дру­гой - су­ще­ст­во­ва­ла оп­ре­де­лён­ная не­за­ви­си­мость Церк­ви от государственного ап­па­ра­та, и Си­нод про­ти­вил­ся вме­ша­тель­ст­ву обер-про­ку­ро­ра в цер­ков­ные де­ла. В XIX веке долж­ность обер-прокурора Синода при­об­ре­та­ла чер­ты, ха­рак­тер­ные для долж­но­сти ми­ни­ст­ра, а сам он из над­зор­но-кон­троль­ной ин­стан­ции по ис­пол­не­нию государственных за­ко­нов к се­ре­ди­не ве­ка пре­вра­тил­ся в чи­нов­ни­ка, в ру­ках ко­то­ро­го со­сре­до­то­чи­лись поч­ти все во­про­сы цер­ков­но­го управ­ле­ния. С 1803 года, за ис­клю­че­ни­ем пе­рио­да 1817-1836 годов, обер-прокурор Синода имел пра­во лич­но­го док­ла­да им­пе­ра­то­ру (Все­под­дан­ней­шие док­ла­ды пер­во­при­сут­ст­вую­ще­го чле­на Си­но­да бы­ли от­ме­не­ны). В 1817-1824 годах со­сто­ял в под­чи­не­нии ми­ни­ст­ра ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния, воз­глав­лял на­хо­див­шее­ся в со­ста­ве Министерства От­де­ле­ние по де­лам гре­ко-российского ис­по­ве­да­ния, ко­то­рое по­сле уп­разд­не­ния Министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния (1824) бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в От­де­ле­ние ду­хов­ных дел гре­ко-русского ис­по­ве­да­ния и ос­тав­ле­но в ве­де­нии обер-прокурора Синода. С 1826 года без уча­стия Си­но­да пред­став­лял на рас­смот­ре­ние им­пе­ра­то­ра шта­ты ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва. В 1-й четверти XIX века от обер-прокурора Синода ста­ли боль­ше за­ви­сеть на­гра­ж­де­ния ие­рар­хов, их вы­зо­вы для при­сутст­вия в Си­но­де, уси­ли­лась его роль в управ­ле­нии ду­хов­но-учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми. С 1835 года при­гла­шал­ся на за­се­да­ния Комитета ми­ни­ст­ров и Государственного со­ве­та при рас­смот­ре­нии дел ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва. В 1833 году обе-прокурору Синода пе­ре­да­на императорская пе­чать, и он по­лу­чил пра­во рас­сыл­ки ука­зов им­пе­ра­то­ра ми­нуя Си­нод. В 1836 году соз­да­на собственная кан­це­ля­рия обер-прокурора Синода, ко­то­рая ве­ла наи­бо­лее важ­ные де­ла по цер­ков­но­му управ­ле­нию (в том числе сек­рет­ные) и го­то­ви­ла до­ку­мен­ты для за­се­да­ний Си­но­да (в 1839 году к ней при­сое­ди­не­ны От­де­ле­ние ду­хов­ных дел гре­ко-русского ис­по­ве­да­ния и об­ра­зо­ван­ное в 1837 году От­де­ле­ние ду­хов­ных дел гре­ко-уни­ат­ско­го ис­по­ве­да­ния). По­сте­пен­но в под­чи­не­ние обер-прокурора Синода пе­ре­да­ва­лись административные и фи­нан­со­вые уч­ре­ж­де­ния при Си­но­де: Хо­зяйственный комитет (1836; с 1839 года Хо­зяйственное управ­ле­ние), ко­то­рый управ­лял цер­ков­ным иму­ще­ст­вом и вёл кон­троль за рас­хо­до­ва­ни­ем де­неж­ных средств; Ду­хов­но-учеб­ное управ­ле­ние (1839; с 1867года Учеб­ный комитет), позд­нее - Кон­троль при Си­но­де (1867), ко­то­рый про­во­дил ре­ви­зии цер­ков­ных уч­ре­ж­де­ний. Од­на­ко фор­маль­но обер-прокурор Синода ос­та­вал­ся лишь «блю­сти­те­лем за­кон­ных по­ста­нов­ле­ний по цер­ков­но­му уст­рой­ст­ву» (Ус­тав ду­хов­ных кон­си­сто­рий 1841 года). В 1862 году обер-прокурору Синода раз­ре­ше­но пе­ре­дать часть сво­их обя­зан­но­стей од­но­му из чи­нов­ников ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва на пра­вах то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра (в 1865 году уч­ре­ж­де­на осо­бая долж­ность то­ва­ри­ща обер-прокурора Синода с пре­до­став­ле­ни­ем ему всех прав и обя­зан­но­стей то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра). С 1863 года обер-прокурор Синода при­сут­ст­во­вал в Государственном со­ве­те по долж­но­сти. Она со­от­вет­ст­во­ва­ла лишь 4-му клас­су по Та­бе­ли о ран­гах (как и долж­но­сти ди­рек­то­ров департаментов и кан­це­ля­рий ми­ни­стерств), а боль­шин­ст­во ре­ше­ний обер-прокурора Синода ну­ж­да­лись в ут­вер­ж­де­нии При­сут­ст­ви­ем Си­но­да, ко­то­рое, од­на­ко, во мно­гих слу­ча­ях но­си­ло фор­маль­ный ха­рак­тер. В 1864 году обер-прокурору Синода пре­дос­тав­ле­но пра­во на­зна­чать пен­сии и еди­но­вре­мен­ные по­со­бия чи­нов­ни­кам ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва. Слу­жа­щие си­но­даль­ных уч­ре­ж­де­ний 6-7-го клас­сов на­зна­ча­лись им­пе­ра­то­ром по пред­став­ле­нию обер-прокурора Синода, чи­нов­ни­ки до 8-го клас­са - ли­бо не­по­сред­ст­вен­но им са­мим, ли­бо Си­но­дом по его пред­став­ле­нию. По не­по­средственному ус­мот­ре­нию обер-прокурора Синода на­зна­ча­лись и уволь­ня­лись Си­но­дом: ин­спек­тор и кни­го­хра­ни­тель Московской си­но­даль­ной ти­по­гра­фии (с 1866 года), пра­ви­тель дел Учеб­но­го комитета при Си­но­де (с 1867 года), управ­ляю­щий Санкт-Пе­тербургской си­но­даль­ной ти­по­гра­фи­ей (с 1870 года). К обер-прокурору Синода по­сту­па­ли все жа­ло­бы по цер­ков­ным де­лам, по­дан­ные на имя им­пе­ра­то­ра, он хо­да­тай­ст­во­вал пе­ред им­пе­ра­то­ром о при­об­ре­те­нии не­дви­жи­мо­сти церк­вам и мо­на­сты­рям, да­вал Се­на­ту пред­ва­рительное за­клю­че­ние по де­лам о цер­ков­ных зем­лях.

Наи­боль­шим влия­ни­ем сре­ди обер-прокуроров Синода поль­зо­вал­ся К.П. По­бе­до­нос­цев (1880-1905), вхо­див­ший в уз­кий круг при­бли­жён­ных к им­пе­ра­то­рам Алек­сан­д­ру III и Ни­ко­лаю II . В 1887 году он по­лу­чил пра­во при­сут­ст­во­вать в Се­на­те для уча­стия в рас­смот­ре­нии дел ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва; с 1904 года обер-прокурор Синода при­сут­ст­во­вал, по­ми­мо Государственного со­ве­та, так­же в Со­ве­те ми­ни­ст­ров и Комитете ми­ни­ст­ров «на рав­ных с ми­ни­ст­ра­ми ос­но­ва­ни­ях», долж­но­стям обер-прокурора Синода и его то­ва­ри­ща при­свое­ны чи­ны 2-го и 3-го клас­сов со­от­вет­ст­вен­но. Не­за­дол­го до от­став­ки По­бе­до­нос­це­ва (1905) фак­тическое зна­че­ние обер-прокурора Синода ста­ло умень­шать­ся. С уч­ре­ж­де­ни­ем Государственной ду­мы (1906) обер-прокурор Синода на пра­вах ми­ни­ст­ра пред­став­лял де­пу­та­там еже­год­ную сме­ту рас­хо­дов Си­но­да и вы­сту­пал при об­су­ж­де­нии за­ко­но­про­ек­тов по ве­ро­ис­по­вед­ным де­лам. В Пред­со­бор­ном при­сут­ст­вии (1906) и Пред­со­бор­ном со­ве­ща­нии (1912-1917) бы­ли вы­ска­за­ны су­ж­де­ния об ог­ра­ни­че­нии его пол­но­мо­чий кон­троль­но-над­зор­ны­ми функ­ция­ми и да­же об уп­разд­не­нии долж­но­сти. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года она не­ко­то­рое вре­мя со­хра­ня­лась, что про­ти­во­ре­чи­ло ос­но­вам за­ко­но­да­тель­ст­ва о Церк­ви, по ко­то­ро­му обер-прокурор Синода за­ве­до­вал цер­ков­ны­ми де­ла­ми от ли­ца им­пе­ра­то­ра. Долж­ность обер-прокурора Синода уп­разд­не­на по­ста­нов­ле­ни­ем Временного пра­ви­тель­ст­ва от 5 (18) августа 1917 года по ини­циа­ти­ве обер-про­ку­ро­ра А.В. Кар­та­шё­ва в свя­зи с уч­ре­ж­де­ни­ем Министерства ис­по­ве­да­ний.

Спи­сок обер-прокуроров Синода смотри в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)