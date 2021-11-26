КУРБАТОВ, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Курба́тов, Алексей Александрович (12[22].02.1663 — 29.06[10.07].1721, Санкт-Петербург) — финансист.

Крепостной Б. П. Шереметьева . В 1699 подал Петру I в подметном письме проект введения гербовой бумаги, был назначен «прибыльщиком», получив право докладывать царю о возможных источниках государственного дохода. Дьяк Оружейной палаты. С 1702 наблюдал за математическими навигацкими школами. Содействовал Л. Ф. Магницкому в издании «Арифметики» (СПб.,1703).

С 1705 — «обер-инспектор ратушного правления». Одновременно возглавлял Канцелярию каменных дел (до 1709). Выступая за целостность финансового управления, критиковал губернскую реформу.

22 февраля 1711 назначен вице-губернатором Архангельска. Открыл начальную школу для солдатских детей, строил корабли. Занимался приемкой казенного товара для внешней торговли, в 1713 обвинен в поборах. В 1714 отстранен от должности. Признался в нарушениях, но отмечал их ничтожность по сравнению с прибылью, которую принес своей деятельностью.

Лит. : Серов Д. О. Холоп во власти: Круги судьбы прибыльщика Алексея Курбатова // Социокультурные исследования. Новосибирск, 1997.