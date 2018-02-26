Краткий курс истории. Тульский оружейный завод 26 февраля 1712 года во исполнение указа царя всея Руси Петра I была учреждена казенная оружейная фабрика, послужившая основой для современного Тульского оружейного завода (ТОЗ). Голландский след История Тулы как оружейного центра началась в 1595 году. Тогда царь Федор Иоаннович повелел, чтобы дедиловские кузнецы в количестве трех десятков семей, изготавливавших самопалы, переселились в Тулу. На реке Упе была специально учреждена кузнечная слобода и поставлен оружейный двор. В 1632 и 1652 годах купцами из Голландии возле Тулы были построены железоделательный завод и завод по изготовлению разного оружия. Конечно, царь Михаил Романов позволил иностранцам вести в Туле свои дела не просто так....

26 февраля 1712 года во исполнение указа царя всея Руси Петра I была учреждена казенная оружейная фабрика, послужившая основой для современного Тульского оружейного завода (ТОЗ).

Голландский след

История Тулы как оружейного центра началась в 1595 году. Тогда царь Федор Иоаннович повелел, чтобы дедиловские кузнецы в количестве трех десятков семей, изготавливавших самопалы, переселились в Тулу. На реке Упе была специально учреждена кузнечная слобода и поставлен оружейный двор. В 1632 и 1652 годах купцами из Голландии возле Тулы были построены железоделательный завод и завод по изготовлению разного оружия. Конечно, царь Михаил Романов позволил иностранцам вести в Туле свои дела не просто так. Взамен голландские специалисты, трудившиеся на этих заводах, должны были передать свои знания и умения коренным русским мастеровым.

Завод с богатой историей

В 1695 году в Туле возник частный оружейный завод знаменитого русского промышленника Никиты Демидова. А уже через два года после петровского указа от 1712 года казенная оружейная фабрика приступила к работе. Война с Наполеоном 1812 года заставила тульских оружейников поставлять на нужды Отечества 13 000 ружей в месяц – внушительное количество! В 1875 году на ТОЗ начал работать знаменитый конструктор стрелкового оружия Сергей Иванович Мосин . В это время ТОЗ уже являлся одним из важнейших оружейных заводов России. В 1921 году завод в числе некоторых других учреждений стал первым, удостоенным ордена Трудового Красного Знамени РСФСР. С 1941 года завод работал в эвакуации в Медногорске, выпускал самозарядные винтовки Токарева, авиационные пушки ШВАК, наганы и пистолеты ТТ.

Старейший музей

При Тульском оружейном заводе был создан один из самых первых российских музеев. А дело было так. В 1724 году Петр I приказал хранить на заводе устаревшие или испорченные образцы вооружения. Коллекция постепенно накапливалась, и через 50 лет после петровского указа Екатерина Великая посетила завод, найдя оружейную коллекцию весьма достойной. Вскоре была основана «Палата редкого образцового оружия». Правда, в 1789 году сама же императрица приказала перевести коллекцию в Оружейную палату Москвы. Однако Тульский оружейный завод продолжал копить экземпляры оружия, и в 1873 году музей возродили, а коллекцию, переданную в Москву, вернули в Тулу. Для общего доступа музей открылся в 1924 году.

В 1812 году во время Отечественной войны (когда заводом руководил генерал-майор Воронов, Фёдор Никитич) правительство обязало тульских оружейников сдавать 13 000 ружей ежемесячно, из коих 7000 должен был сдавать завод, 3000 — вольные мастера и 3000 — переделанных и ремонтированных старых.

В 1835 году на заводе начала действовать паровая машина. По 1 августа 1847 года при Тульском оружейном заводе считалось мастеровых оружейников ствольного цеха 2053; замочного цеха — 2066; приборного цеха —940; цеха белого (холодного) оружия — 2430; ложевого цеха — 1215; стальной артели — 116; итого — 9270 человек, из них на заводе работающих мастеровых было 3660; учеников их — 856; всего на заводе в действительной работе — 4516 человек. Мужского и женского пола всех вообще тульских оружейников в 1847 году было более 19 тысяч душ.

В 2015 году в новом здании Тульского государственного музея оружия была открыта экспозиция, в разработке концепции которой принимали участие ученые Российского военно-исторического общества .