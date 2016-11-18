Армия вместо ополчения. К годовщине петровской военной реформы 18 ноября 1699 г. Пётр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей». Одновременно был начат первый рекрутский набор. Окончательно новые принципы организации армии были внедрены с 1705 году.

18 ноября 1699 г. Пётр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей». Одновременно был начат первый рекрутский набор. Окончательно новые принципы организации армии были внедрены с 1705 году.

Современная армия России сильно отличается от той, которая принесла стране Победу в Великой Отечественной. Даже внешними признаками и символикой отличается. Многим эти отличия кажутся крушением устоев, игнорированием традиций и забвением истории.

Сегодня, когда мы справляем 317-летие петровской армии нового типа, полезно вспомнить на её примере очевидную истину: войско – это не только вооружённые люди, но и организация; войско славно не только былыми победами и традициями, но и пригодностью к решению конкретных боевых задач в конкретную эпоху.

Стрелецкие деды и славные победы

К моменту начала петровских реформ русская армия состояла из трех составных частей – стрелецкого войска, иррегулярной дворянской кавалерии и «полков нового строя» (наёмная, иногда – иностранная, пехота и кавалерия).

В своё время такая организация армии была передовой, но к концу XVII века она себя изжила.

Стрелецкие войска представляли собой не столько армию, сколько сословие – свободных людей, получавших жалование (в отличие от наделов, выдававшихся боярам, а потом – дворянам) за военную службу. К концу века стрельцы «обросли» хозяйствами, занимались торговлей, огородничеством, бортничеством, а за пределами Москвы их ещё и землёй обеспечивали. В результате у них появились свои экономические, а за ними и политические интересы. И отсутствие интересов к войне вообще и к дальним походам – в особенности. Итог – стрелецкие бунты.

Собственно, указ 1699 года был напрямую связан с подавлением бунта 1698 года и началом процесса ликвидации стрелецких войск (кстати, первые регулярные дивизии русской армии формировались из тех же социальных групп, что и стрельцы).

Дворянская конница (по сути – ополчение) отличалась исключительной пестротой вооружения и амуниции и крайне сомнительной дисциплиной. Её боевая ценность в столкновениях с регулярной армией была невысока.

По сути, эти две части представляли собой армию милиционного типа, пригодную для несения гарнизонной службы и подавления восстаний, но малофункциональную в случае большой войны, тем более – наступательной.

Армия для большой победоносной войны

За основу новой армии были взяты «полки иноземного строя» (название условное, введенное историками) – солдатские (пехотные), рейтарские (конница) и драгунские (конная пехота). Они были введены ещё во время Смуты – по примеру организации, вооружения и подготовки подразделений иностранных наёмников, воевавших в русских войсках. Считается, что инициатором их создания был выдающийся полководец Михаил Скопин-Шуйский.

Именно к этому типу следовало бы отнести «потешные полки», созданные Петром в молодости, которые в дальнейшем стали гвардией. Бунт 1698 года был подавлен именно полками новой организации (главным образом – Лефортовским).

Новая армия строилась на основе единых организации, вооружения и амуниции, а главное – единоначалия. Разумеется, стандартизация во времена ремесленного производства была довольно условной, но её старались поддерживать хотя бы на уровне полков. К тому же в условиях линейной тактики военачальникам надо было различать свои войска на местности, поэтому полки могли отличаться по форме довольно заметно.

Солдаты (что наёмные, что рекруты) были оторваны от своих социальных групп и не имели каких-то отдельных интересов. Само по себе это не исключало восстаний, но исключало «классовые» бунты по примеру стрелецких.

Главное же состояло в том, что новые войска имели несравненно лучшую дисциплину, организацию и вооружение, были способы к ведению боевых действий далеко за пределами собственно территории России.

Одновременно с армией строилась и новая система её обеспечения и вооружения. Именно петровская военная реформа дала мощный толчок развитию горнозаводского Урала. Один факт: основанный в 1700 году Каменский (нынешний город Каменск-Уральский) казённый горный завод только за один год (!) восстановил потерянную под Нарвой артиллерию, которая собиралась перед этим почти столетие. Именно огромное превосходство в артиллерии (от 100 до 300 русских пушек против 4 шведских) определили исход Полтавского сражения.

Армия петровской организации обеспечила не только победу в Северной войне, но и все войны елизаветинских и екатерининских времен, вплоть до Отечественной войны и иноземных походов 1813-1814 годов. Только по итогам Крымской войны стало очевидным, что принципы организации армии надо менять.

А потом – ещё раз менять. И опять менять… И те перемены, которые мы видим сегодня, – тоже не последние.

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Сегодня «вежливые люди» и бойцы, выполняющие боевые задачи в Сирии, организованы и воюют не так, как это делали их прадеды в Красной армии. Но и наши современники, и победители-красноармейцы, и суворовские чудо-богатыри, и гвардейцы Петра, и полки Скопина-Шуйского – это всё та же самая армия той же самой страны. Из века в век она на разные лады решает одну и ту же на самом деле задачу: защитить Россию и победить.