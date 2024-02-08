Екатерина Вторая. Золотой век дворянства (часть 2)

0 аудио из 0

"Считается, что Екатерина II придерживалась идей просвещенного абсолютизма. При составлении «Наказа» для Уложенной комиссии она широко использовала произведения европейской правовой мысли, в частности – знаменитый трактат Ш.Л. Монтескье «О духе законов». Согласно «Наказу», для России действительны единые с Европой политические законы, чужды азиатский деспотизм и произвол.

Однако так ли все было на самом деле? Насколько реализованными на практике оказались либеральные идеи императрицы? Как Екатерина II вела экономические дела в стране? Какие права и привилегии были у дворянства? В каком положении находились крестьяне?"