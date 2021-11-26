МЕЛЬГУНОВ Алексей Петрович
Российский государственный и военный деятель, действительный тайный советник (1777).
Дворянин. Окончил Кадетский корпус (1740). Будучи камер-пажом, стал доверенным лицом И. И. Шувалова. Служил в л.-гв. Преображенском полку (1747–1756). Адъютант (с 1756) вел. кн. Петра Фёдоровича (будущего имп. Петра III), благодаря хорошему знанию нем. яз., на котором говорил Пётр Фёдорович, вошёл в его ближайшее окружение. По воспоминаниям имп. Екатерины II, П. И., А. И. и И. И. Шуваловы с помощью М. помирились с Петром Фёдоровичем, которого имп. Елизавета Петровна оставила наследником престола. Директор Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (1756–62). По инициативе М. в 1758 при Корпусе образована Конференция из нескольких человек, рекомендовавшая к печати в типографии Корпуса переводные «общеполезные» сочинения. Одновременно М. добился права издавать в типографии Корпуса первый частный еженедельный ж. в России – «Праздное время, в пользу употреблённое» (выходил в 1759–60), а в 1760 – права печатать любую гражд. литературу по рекомендации Конференции. В 1759 на собств. средства издал в переводе С. Писарева с греч. яз. «Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого на евнуха Евтропия…». Участвовал в Семилетней войне 1756–63, отличился при взятии Берлина в 1760. Чл. Имп. совета и Воен. комиссии для приведения в лучшее состояние войск (1762). Шеф Рижского кирасирского и Ингерманландского пех. полков (1762; полки носили имя М.). Во время переворота 1762, совершённого в пользу имп. Екатерины II, оставался при имп. Петре III, верность которому вызвала его кратковременную опалу. Гл. ком. Новосербского корпуса (1763–64). По распоряжению имп. Екатерины II М. составил проект образования Новороссийской губернии, план раздачи гос. земель для заселения губернии всем желающим, кроме крепостных крестьян [утверждены Екатериной II 22.3(2.4).1764]. Новороссийский губернатор (1764–65). Чл. Межевой комиссии (1765). Сенатор (с 1765). Президент Камер-коллегии (1765–77). Депутат Уложенной комиссии 1767–1768/69 от коллегии. Ярославский (1777–88), костромской (1778) и вологодский (1780–88) ген.-губернатор. В соответствии с регулярными планами, которые составлялись при активном участии М., начата перестройка Ярославля (1778), Вологды (1781), 3 городов Ярославского и 14 городов Вологодского наместничеств (1784). Организовал в Ярославле масонскую ложу своего имени, у себя в доме открыл театр. Способствовал открытию в г. Холмогоры мореходной школы (1781; в 1786 переведена в Архангельск; ныне Арктич. морской ин-т им. В. И. Воронина). Инициатор издания первого в России провинц. ж. «Уединённый пошехонец» (1786–87, в 1787 выходил под назв. «Ежемесячное сочинение»). В 1786 в Ярославле по проекту, составленному М. [утверждён имп. Екатериной II 10(21).3.1786], на частные пожертвования открыт Дом призрения ближнего для воспитания сирот и заботы об увечных обоих полов, а также Гл. народное уч-ще для детей всех сословий, кроме крепостных крестьян. По инициативе М. в 1786 начато строительство Северо-Екатерининского канала, соединившего р. Джурич (приток Юж. Кельтмы) и р. Сев. Кельтма (приток Вычегды) (велось с перерывами до 1822).
Убедил имп. Екатерину II освободить из заключения в г. Холмогоры и отправить в Данию 4 детей рос. правительницы Анны Леопольдовны.
Любитель древностей, в 1763 под его руководством при крепости Св. Елисаветы (ныне г. Кировоград) раскопан Литой курган (Мельгуновский курган) – богатое скифское погребение 7 – нач. 6 вв. до н. э. М. владел Мельгуновым островом близ С.-Петербурга (ныне Елагин остров, в черте города), где устроил оранжереи и разбил Масляный луг, в 1777 продал остров Г. А. Потёмкину (с 1787 Потёмкин-Таврический).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1761), Св. Андрея Первозванного (1780), Св. Владимира 1-й степени (1785).