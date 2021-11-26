КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Образование войска

Кубанское казачье войско было образовано в 1860 г. Его основу составили Черноморское казачье войско и Хоперский и Кубанский полки Кавказского линейного казачьего войска, насчитывавшие в совокупности 22 конных полка, 3 эскадрона, 13 пеших батальонов и 5 батарей. Ведет свое старшинство с 1696 г., по старшинству Хоперского полка.

Большая часть войска – черноморские казаки, проживавшие в Ейском, Екатеринодарском и Темрюкском отделах Кубанской области. Вторая часть войска – так называемые «линейцы» – потомки переселенных на Кубань в конце XVIII в. донских казаков, занявших территории Баталпашинского, Кавказского, Лабинского и Майкопского отделов Кубанской области.

Решением от 10 мая 1862 г. для заселения предгорий Западного Кавказа переселялись 12400 кубанских казаков, 800 казаков Азовского казачьего войска, 2000 государственных крестьян и 600 женатых нижних чинов Кавказской армии. Они также вошли в состав Кубанского войска.

1 августа 1870 г. было утверждено Положение о воинской повинности и о содержании строевых частей Кубанского казачьего войска. Устанавливался порядок войска в мирное время. Он включал 2 Лейб-Гвардии Кубанских казачьих эскадрона Собственного Его Величества, 10 конных полков, 2 пеших пластунских батальона, 5 конно-артиллерийских батарей, 1 дивизион в Варшаве, 1 учебный дивизион.

Положением о военной службе Кубанского казачьего войска, утвержденного 24 июня 1882 г., служилый состав делился на 3 разряда, а строевой состав еще на 3 очереди.

Решением от 24 декабря 1890 г. для войска устанавливался день войскового праздника – 30 августа.

Боевые подвиги войска

Кубанское казачье войско принимало участие во всех военных кампаниях, проводимых Российской империей во второй половине XIX – начале XX в. В 1861 г. Сборно-Линейный полк и два конных Кубанских полка подавляли Польский мятеж. 20 июля 1865 г. войско удостоилось получения войскового Георгиевского знамени «За Кавказскую войну». В 1873 г. казаки Ейского полка Кубанского казачьего войска участвовали в Хивинском походе в Среднюю Азию. Все войско сражалось в Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. на территории Болгарии; обороняли Шипку, Баязет, защищали Зорский перевал, Деве-Бойну, брали Карс.

Примерно 2 тыс. казаков – кубанцев приняли участие в Русско-турецкой войне 1904 – 1905 гг. В Первой мировой войне сражались 37 конных полков, 1 отдельная казачья дивизия, 2,5 гвардейские сотни, 24 пластунских батальона и 1 отдельный пластунский батальон, 6 батарей, 51 различная сотня, 12 команд казаков Кубанского войска (всего около 90 тыс. человек).

Казаки в событиях XX в.

В годы Гражданской войны некоторые казаки совместно с Кубанской Радой высказались за создание независимой Кубани. Казаки во главе с атаманом А.П. Филимоновым в союзе с Добровольческой армией поддержали идею создания «Единой и неделимой России».

28 января 1918 г. Кубанская Рада на землях бывшей Кубанской области провозгласила независимую Кубанскую народную республику. Столицей стал Екатеринодар. Республика просуществовала до 1920 г. После занятия территории красными республика была ликвидирована, а Кубанское войско упразднено.

В 1920 – 1925 гг. на землях кубанских казаков действовали сторонники П.П. Скоропадского – атаманы М. Пилюк, В. Рябоконь и др. В 1920 – 1930-х гг. в Красной Армии были организованы кубанские казачьи части. Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. кубанские казачьи дивизии сражались на фронте. Особенно отличился 4-й гвардейский Кубанский казачий корпус во главе с генералом Н.Я. Кириченко.

В начале 1990-x гг. Кубанское казачье войско начало свое возрождение путем организации ряда общественных казачьих объединений. В настоящее время действует общественная казачья организация «Кубанское войсковое казачье общество», внесенное в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации и имеющее в своем реестре более 40 тыс. казаков.

Устройство казачьего войска

Основу Кубанского войска составили свободные военизированные сельскохозяйственные жители. Во главе войска стоял наказной атаман, параллельно исполнявший обязанности начальника Кубанской области. В его ведении находилось назначение атаманов отделов, перед которыми отвечали выборные атаманы станиц и хуторов.

Высший орган станичной власти – станичный сход, в ведении которого находилось избрание атамана и правления. Последнее на первоначальном этапе состояло из атамана и двух избранных судей, а с 1870 г. должностной состав правления увеличился и включал атамана, судей, помощников атамана, писаря и казначея.

Среди обязанностей станичных обществ были: войсковая, «общие по поиску» (содержание почтовых станций, ремонт дорог и мостов), станичные (содержание «летучей почты», сопровождение арестантов, караульная служба).

К концу XIX в. Кубанское войско делилось на 7 отделов: Баталпашинский, Ейский, Екатеринодарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский, Таманский.