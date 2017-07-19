Кто она – самая кровожадная женщина Российской империи? Наш кинематограф нас иногда балует своей продукцией на исторические темы. «Россия молодая», «Тайны дворцовых переворотов», «Гардемарины, вперёд!». А совсем недавно мы познакомились с исторической драмой «Екатерина». За красочным показом исторических событий XVIII века, жизни императрицы, её двора как бы за кадром осталось очень многое, да, наверное, и не так уж это и важно. Важно, что это действительно было и, наверное, было бы интересно посмотреть. Дворцы, балы, хруст французской булки… одним словом, просвещённый век… А ведь совсем недалеко от Москвы, в районе современного Тёплого Стана, в имении помещицы Дарьи Салтыковой, каждый день разыгрывались трагедии, достойные руки не только сведущих историков. Именно... На чтение: 1 минута

Наш кинематограф нас иногда балует своей продукцией на исторические темы. «Россия молодая», «Тайны дворцовых переворотов», «Гардемарины, вперёд!». А совсем недавно мы познакомились с исторической драмой «Екатерина». За красочным показом исторических событий XVIII века, жизни императрицы, её двора как бы за кадром осталось очень многое, да, наверное, и не так уж это и важно. Важно, что это действительно было и, наверное, было бы интересно посмотреть. Дворцы, балы, хруст французской булки… одним словом, просвещённый век…

А ведь совсем недалеко от Москвы, в районе современного Тёплого Стана, в имении помещицы Дарьи Салтыковой, каждый день разыгрывались трагедии, достойные руки не только сведущих историков. Именно здесь, по сути, жила и творила свои чудовищные дела первая из известных в России серийных убийц.

История знает много таких кровожадных имён. Чего стоит только одна венгерская Элизабет Батори (Кровавая герцогиня), которая вместе со своими помощниками виновна в убийстве 600 женщин, в основном девственниц. Ильза Кох, которая жила в Бухенвальде и прославилась тысячами смертей и изготовлением сумочек и книжных переплётов из кожи жертв. Список можно продолжить, но мы говорим о нашей соотечественнице Дарье Салтыковой.

Вдова ротмистра лейб-гвардии конного полка Глеба Салтыкова насмерть замучила 138 человек своих крепостных. В реалиях XVIII века смерть крепостного могла пройти незамеченной, но деяния Дарьи Салтыковой, более известной как Салтычиха, выглядели чудовищно. Настолько чудовищно, что дошло до суда и приговора.

По показаниям крепостных, «сдвиг» у Салтычихи произошёл после смерти мужа. Она начала колотить, чаще всего поленом, своих крестьян, большинство из которых были женщины и девушки. Потом их пороли до летального исхода. Сегодня этот вопрос можно было бы решить двумя-тремя посещениями хорошего психолога и пачкой успокоительного, но это было слишком давно…

3 года продолжалось следствие, официально признали 38 смертей, а 28 осталось в подозрении. Имеются данные, что приговор писала сама Екатерина II. В тюрьме Салтычиха провела 33 года. Похоронена на кладбище Донского монастыря, могила сохранилась.

Возвращаясь к начатому, хочется сказать, чем не тема для российского исторического триллера?