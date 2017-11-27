Как Россия создала Орловских рысаков У прошлого нет сослагательного наклонения, но без пяти братьев – Ивана, Григория, Алексея, Федора и Владимира Орловых – в истории нашей страны все могло бы сложиться иначе. Во многом благодаря им годы правления Екатерины II стали золотым веком Российской империи. Сегодня мы остановим внимание на третьем по старшинству брате – Алексее Григорьевиче (1737–1808). Он был самым энергичным и деятельным из всех Орловых. Начинал Орлов-средний солдатом лейб-гвардии Преображенского полка. Судьба свела его с супругой Петра III Екатериной Алексеевной. А в дворцовом перевороте летом 1762 года он с братом Григорием сыграл решающую роль. За заслуги перед императрицей Алексей получил подарки, деньги, влияние,... На чтение: 1 минута

У прошлого нет сослагательного наклонения, но без пяти братьев – Ивана, Григория, Алексея, Федора и Владимира Орловых – в истории нашей страны все могло бы сложиться иначе. Во многом благодаря им годы правления Екатерины II стали золотым веком Российской империи. Сегодня мы остановим внимание на третьем по старшинству брате – Алексее Григорьевиче (1737–1808). Он был самым энергичным и деятельным из всех Орловых.

Начинал Орлов-средний солдатом лейб-гвардии Преображенского полка. Судьба свела его с супругой Петра III Екатериной Алексеевной. А в дворцовом перевороте летом 1762 года он с братом Григорием сыграл решающую роль.

За заслуги перед императрицей Алексей получил подарки, деньги, влияние, графский титул и чин генерал-майора. Именно он разрабатывал планы военных операций против Турции. За разгром турецкой эскадры в Чесменской битве в июле 1770 года он смог присоединить к своей фамилии титул «Чесменский». Отличился граф и на ниве дипломатических дел – хорошо известна его роль в операции по доставке в Россию авантюристки Елизаветы Таракановой.

Смерть Екатерины Великой поставила точку в участии Орлова в государственных делах. В отличие от брата Григория, Алексей не запил, не растерялся, а посвятил себя делу, которое его давно интересовало.

У себя в имении в Воронежской губернии он занялся разведением лошадей особенного экстерьера. Любовь к лошадям была давней. Еще ранее по велению Екатерины Алексею Григорьевичу доставляли лучших жеребцов и кобыл со всех казенных конезаводов. После войны с турками он получил и лучших трофейных коней. У него были племенные жеребцы из Турции, Египта и Аравии. Ему удалось купить у турецкого султана арабского скакуна Сметанку.

Кроме стремительных арабских скакунов, предками орловской породы стали голландские, датские и английские лошади. Именно они дали породе силу и рост.

Считается, что родоначальником породы стал Барс I, внук Сметанки, сын голландской кобылы фризской породы. Граф сам ездил на нем, испытывал. Орлов считал, что новая порода должна преодолевать большие расстояния, что в условиях необъятной Российской империи было самой важной задачей.

Любители быстрой езды, о которых писал Гоголь, всегда старались поставить в коренники (центральная лошадь в тройке) орловского рысака. Он бежал рысью, задавая темп остальным лошадям.

С 1836 года постоянно фиксируются рекорды рысистого бега. Орловский рысак Бычок три версты преодолел за 5 минут и 45 секунд. Международная слава пришла к орловским рысакам в 1900 году, именно тогда на Венсенском ипподроме во Франции орловцы Питомец и Хваленый обошли всех фаворитов норманнской породы.

Самым известным российским рысаком считался Крепыш, который установил рекорды в забегах на милю, 3,4 и 4,5 версты. Именно он получил массу призов и был назван «лошадью столетия». В 1981 году известный режиссер Александр Згуриди снял фильм «Крепыш».

Алексей Григорьевич Орлов создал первые в России ипподромы – и не для развития тотализаторов, а для улучшения беговых качеств лошадей. После смерти графа его дело с успехом продолжила дочь Анна.

Орловские традиции не забыли и в ХХ веке. К счастью, советская власть также нуждалась в хороших лошадях. Сегодня Хреновской конный завод Воронежской области продолжает оставаться крупнейшим по разведению орловских рысаков. Они были и остаются гордостью нашего Отечества.