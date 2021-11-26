ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ

ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ - в России в 1785-1832 годах почётное звание для городских жителей, передававшееся по наследству.

Уч­ре­ж­де­но со­глас­но Жа­ло­ван­ной гра­мо­те го­ро­дам 1785 года . Мог­ло быть при­свое­но: ли­цам, слу­жив­шим вто­рич­но «с по­хва­лою» на вы­бор­ных долж­но­стях в со­ве­ст­ном су­де или го­ро­до­вом ма­ги­ст­ра­те гу­берн­ско­го го­ро­да; го­род­ским го­ло­вам или бур­го­ми­ст­рам; ли­цам, имев­шим ат­те­стат Пе­тербургской Академии наук или Московского университета; ака­де­ми­кам Академии художеств; «ка­пи­та­ли­стам», имев­шим го­до­вой до­ход свыше 50 тысяч рублей; бан­ки­рам с обо­ро­том ка­пи­та­ла от 100 до 200 тысяч рублей; куп­цам, тор­го­вав­шим оп­том; су­до­вла­дель­цам.

Именитые граждане бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от те­лес­ных на­ка­за­ний, им раз­ре­ша­лось вла­деть фаб­ри­ка­ми и за­во­да­ми по­все­ме­ст­но, иметь ка­ре­ту, за­пря­жён­ную па­рой или чет­вёр­кой ло­ша­дей, за­го­род­ные име­ния. В слу­чае «бес­по­роч­ной жиз­ни» де­да и от­ца внук по дос­ти­же­нии 30-лет­не­го воз­рас­та мог пре­тен­до­вать на воз­ве­де­ние в дво­рян­ст­во. Зва­ние бы­ло уп­разд­не­но ука­зом императора Ни­ко­лая I от 10(22). 04.1832 года с вве­де­ни­ем при­ви­ле­ги­ро­ван­но­го со­сло­вия по­чёт­ных гра­ж­дан.

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