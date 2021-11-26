ГИЛЬДИИ КУПЕЧЕСКИЕ
ГИЛЬДИИ КУПЕЧЕСКИЕ - в Российской империи с 1775 года корпоративные купеческие организации.
Формированию Гильдий купеческих предшествовали привилегированные объединения верхушки посада (гости, гостиная сотня, суконная сотня) и деление посадских людей на имущественные категории (лучшие, средние и молодшие; с XVI века - первостатейные, среднестатейные и неимущие).
Первые попытки законодательного оформления Гильдий купеческих предприняты царём Петром I: в регламенте Камер-коллегии (1719) в рекомендательном порядке говорилось об учреждении гильдий («установить купеческие гильдии или степени там, где оные с пользой устроиться могут»), за основу бралось степенное (статейное) деление посада. Однако в регламенте Главного магистрата (1721) вместо Гильдий купеческих объявлено об учреждении двух гильдий регулярных граждан: 1) банкиры, крупные купцы, доктора, аптекари, ремесленники-ювелиры, иконописцы, живописцы; 2) мелкие торговцы, содержатели постоялых дворов и ремесленники. В 1740-1760-х годах в большинстве городов гильдейское деление посада без законодательного подтверждения пришло в соответствие с прежним - статейным.
Императрица Екатерина II манифестом от 17(28).3.1775 года разделила городское население на мещан (с капиталом менее 500 рублей) и собственно купцов (500 рублей и более). Последние освобождались от подушной подати (заменена 1%-ным сбором с объявленного капитала) и были поделены на три гильдии. Принадлежность к Гильдиям купеческим давала сословные привилегии (смотри в статье Купечество). В ходе податной реформы 1775 года для записи в Гильдии купеческие определены размеры капитала: свыше 10 тысяч рублей - в 1-ю, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей - во 2-ю, от 500 до 1 тысячи рублей - в 3-ю гильдию. Купцы 1-й гильдии обладали правом заграничной торговли, могли владеть морскими судами; купцам 2-й гильдии, как и первогильдейским, разрешались внутренний оптовый и розничный торг, владение фабриками и заводами, а также речными судами; купцы 3-й гильдии производили мелочную торговлю «по городу и уезду», содержали трактиры и постоялые дворы, занимались ремеслом. Окончательно правовой статус Гильдий купеческих был оформлен Жалованной грамотой городам 1785 года. В дальнейшем размеры минимального объявленного капитала для приписки к 1-й, 2-й и 3-й гильдиям увеличивались (соответственно 10 тысяч, 5 тысяч и 1 тысача рублей в 1785 году; 16 тысяч, 8 тысяч и 2 тысячи рублей в 1794 году; 50 тысяч, 20 тысяч и 8 тысяч рублей в 1807 году). Величина гильдейской пошлины также росла (1,25% с объявленного капитала для каждой гильдии в 1797 году; 1,75% в 1810 году; 4,75% в 1812 году; 5,225% в 1818 году; 5,225% и пошлина за купеческие книги в 1821 года). С 1804 года купцы 1-й гильдии в случае 100-летия существования их семейного дела могли получить потомственное дворянство. В соответствии с гильдейской реформой 1824 года пошлина была снижена (4% с объявленного капитала для 1-й и 2-й гильдий и 2,5% - для 3-й). С 1836 года гильдейскому законодательству в области выборки свидетельств и билетов были подчинены акционерные компании. В 1830-1860-х годах обложение купцов продолжало снижаться (стоимость свидетельства 1-й и 2-й Гильдий купеческих снизилась на 142%, 3-й гильдии на 400-550% в 1839; на 167% для 1-й гильдии и на 117% для 2-й в 1863 году). В 1863 году отменена пошлина с объявленного капитала для всех гильдий и упразднена 3-я гильдия. Упадок гильдейской организации купечества начался с введения в 1885 года для владельцев гильдейских предприятий (единоличных, а также торговых домов и пр.) дополнительного процентного и раскладочного сборов (с 1885 года примерно 3% с прибыли, с 1892 года - 5%). После реформы промыслового обложения 1898 года (отделила приобретение сословных купеческих прав от выборки промысловых и торговых свидетельств) значение Гильдий купеческих упало, но они продолжали существовать до 1917 года.