АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

1. Первое войско (1776—1799), объединение казачьих войск во главе с астраханским губернатором, находившееся на территории Астраханской и (в 1785—1786) Кавказской губ., входивших в 1785—1796 в Кавказское наместничество .

Столица войска — Астрахань. Образовано путем объединения Волгского, Гребенского, Терского Кизлярского и Терского Семейного казачьих войск, а также Астрахан­ского и Моздок­ского казачьих полков для несения по­граничной, кордонной и городовой службы в Нижнем Поволжье и на Сев. Кавказе, на Терской и созданной в 1777 Азово-Моздокской ­укрепленных линиях. В 1777 большая часть Волгского войска была переселена на Азово-Моздокскую линию. В том же году в А. к. в. включен переселенный туда же Хоперский казачий полк, в 1784 — Енотаевская, а в 1786 — Красноярская и Черноярская казачьи городовые команды. В 1786 из А. к. в. были выделены Волгское, Гребенское, Терское Кизлярское и Терское Семейное казачьи войска, Моздок­ский и Хоперский казачьи полки, из которых образовали поселения Кавказской линии казаков. В 1799 А. к. в. было преобразовано в Астрахан­ский казачий полк. 2. Второе войско (с 1817), казачье войско во главе с войсковым атаманом (1817—1822, с 1917), астраханским комендантом (1822—1826) и наказным атаманом (1826—1917), находившееся на территории Астраханской, Саратовской и (с 1851) Самарской губ. Входило в Казан­ский (1864—1918) и Приволжский (с 1918) военные округа. Столица войска — Астрахань, в 1918 — Черный Яр. Учреждено из полковых округов Астраханского казачьего полка для несения охранной и городовой службы в Нижнем Поволжье. Также в 1817—1845 войску давалось право принимать в казаки иностранцев, вступающих в российское поддан­ство и не положенных в подушный оклад. Участвовало в Кавказской , Русско-турецкой (1877—1878) , Первой мировой и Гражданской войнах. К 1917 насчитывало 37 тыс. чел. и выставляло 3 казачьих полка, 1 казачью особую сотню и 1 казачью батарею. В 1917 к войску присоединились калмыки Астраханской губ. В том же году войско вошло в антисоветский Юго-Восточный союз. В 1918—1919 советские власти расформировали войсковую организацию, но на Дону она была восстановлена белыми. Войсковая организация сохранялась в эмиграции . Сегодня войско возрождается на общественных началах. Официально его бывшая официальная территория входит в состав реестрового войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон­ское» — Российское казачество.

Автор статьи: Евдокимов Р.Н.

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