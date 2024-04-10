8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Россия в период реформ Петра I

Павленко Н. И.

Сборник состоит из статей советских историков — специалистов по истории России конца XVII—первой четверти XVIII в., написанных на основе новых материалов.В сборнике затрагиваются важнейшие стороны жизни страны: коренное изменение международной роли России, классовая борьба и борьба в области идеологии, хозяйство крупных феодалов; имеются статьи об окружении Петра I, дается также характеристика социально-политических взглядов Петра I.