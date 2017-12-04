Зачем солдатам пуговицы на рукавах? Считается, что пуговицы стали появляться в России уже в XIV веке. И не просто так, а в виде застежки. Их действительно так и использовали – чтобы ничего не распахивалось, не раскрывалось, не оголялось. Правда, возникает вопрос, а почему еще до Петра Первого на солдатских мундирах так активно использовались пуговицы? Они были оловянные или свинцовые, то есть по тем временам довольно дорогие, и их было больше, чем функционально необходимо. Пуговицы XVII–XVIII веков очень напоминали ружейные пули или артиллерийскую шрапнель, а раз похожи, почему нельзя их использовать по этому назначению? В яростном бою, когда расход боеприпасов превышал все допустимые нормы, пуговицы становились...

Считается, что пуговицы стали появляться в России уже в XIV веке. И не просто так, а в виде застежки. Их действительно так и использовали – чтобы ничего не распахивалось, не раскрывалось, не оголялось.

Правда, возникает вопрос, а почему еще до Петра Первого на солдатских мундирах так активно использовались пуговицы? Они были оловянные или свинцовые, то есть по тем временам довольно дорогие, и их было больше, чем функционально необходимо.

Пуговицы XVII–XVIII веков очень напоминали ружейные пули или артиллерийскую шрапнель, а раз похожи, почему нельзя их использовать по этому назначению? В яростном бою, когда расход боеприпасов превышал все допустимые нормы, пуговицы становились неприкосновенным боевым запасом на всякий случай, а этот случай очень часто и возникал…

А вот относительно петровских пуговиц имеется еще одна версия. Если помните, была одна легенда про царскую армию, очень похожая на правду. В основном в армию набирали рекрутов из крестьян, и большинство из них были неграмотные. Для того чтобы наглядно объяснить, где лево, а где право, солдатам к ногам якобы привязывали пучки сена и соломы. К правой ноге – сено, к левой – солому, и на плацу раздавались команды «Сено!», «Солома!» – до тех пор, пока новобранцы не расстанутся со старыми привычками.

Для чего-то подобного нужны были и пуговицы на рукавах солдатских мундиров. Именно они мешали солдатам после еды по привычке вытирать рукавом рот и нос. Это помогало защитить от излишнего износа дорогое мундирное сукно. Двух зайцев убивала данная реформаторская деятельность Петра Великого . С одной стороны, бойцы отучались от дурных привычек, а с другой – внедрялся западноевропейский этикет, что соответствовало уже выпущенной книге «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению…».

В книге все четко определялось: «в круг не плевать», «перстом нос не чистить, громко не сморкаться и не чихать», а за столом, «когда тебе пить, не утирать (рта) губ рукою, но полотенцем». Тяжелое это дело – служба в армии царя-реформатора…