Вячеслав Зайцев: Национальная одежда – это красиво, но… В августе 1698 года молодой и полный энтузиазма Петр I вернулся в Россию из своих европейских похождений. Воодушевленный увиденным за границей, которая поразила его своей утонченной просвещенностью, 26-летний монарх рьяно принялся за дело. На следующий же день после своего возвращения царь собрал своих подданных, приказал подать ему ножницы и собственными руками публично отрезал бороды нескольким знатным боярам. А 5 сентября этого же года был введен хорошо известный всем налог на бороды, ознаменовавший собой новую эру в русской моде. Казалось бы, время жестких реформ в духе Петра Великого, который оставил дворян без бород и заставил всю Россию перейти на европейское платье...

В августе 1698 года молодой и полный энтузиазма Петр I вернулся в Россию из своих европейских похождений . Воодушевленный увиденным за границей, которая поразила его своей утонченной просвещенностью, 26-летний монарх рьяно принялся за дело. На следующий же день после своего возвращения царь собрал своих подданных, приказал подать ему ножницы и собственными руками публично отрезал бороды нескольким знатным боярам. А 5 сентября этого же года был введен хорошо известный всем налог на бороды, ознаменовавший собой новую эру в русской моде.

Казалось бы, время жестких реформ в духе Петра Великого, который оставил дворян без бород и заставил всю Россию перейти на европейское платье, кануло в Лету вместе с самим реформатором. Однако отголоски той эпохи доходят до нас и теперь – только в обратном виде.

В августе этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправку к закону «Об упорядочении традиций и обрядов». Согласно этому нововведению все граждане страны обязаны носить национальную одежду, поскольку она является неотъемлемым атрибутом национальной культуры. Тем, кто нарушит данный закон, власти грозят наказанием.

Насколько приемлемо такое навязывание вкусов со стороны власти в современном мире и можем ли мы повторить петровские реформы в сегодняшней России, «Истории.РФ» рассказал известный модельер Вячеслав Зайцев.

– Вячеслав Михайлович, указ таджикского президента – это нормально в XX веке? Все-таки мы живем не при Петре…

– В Туркмении, например, все женщины ходят в национальной одежде, все в одинаковых платьях – у них так принято. Студенты ходят в национальной одежде. У мужчин тоже есть своя традиционная одежда, так что, я думаю, это вполне естественно и закономерно. У них развита своя текстильная промышленность, они делают очень хорошие хлопковые ткани. У них работают хорошие художники, которые смогут найти очень классные решения – это вполне возможно. Так что я не чувствую в этом возврата к петровской эпохе.

– Но не ущемляет ли это права местных жителей? Таджикские эксперты уже начали говорить о том, что, принимая такой закон, власти усиливают начавшуюся в стране борьбу с хиджабами.

– Что касается современной одежды, люди всегда по-разному реагируют. Так что здесь должна быть общая заинтересованность. Нужно провести референдум среди населения и согласно итогам референдума уже решать вопрос. Это будет логично.

– Как вы считаете, возможно ли такое в России?

– У нас это невозможно, потому что в России слишком много национальностей. Здесь невозможно заставить людей ходить в единой национальной одежде. А в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане это вполне может быть. С одеждой Узбекистана я сейчас познакомился на очень классной ярмарке. Великолепные ткани, великолепные работы, они молодцы – делают чудесную одежду! Надо обязательно провести референдум и поговорить с людьми: спросить, согласны они носить национальную одежду или не согласны. Но это было бы красиво! В национальной одежде есть какая-то характерность и самобытность. Иногда приезжаешь в страну и видишь такую странную, советскую одежду – это ужасно. А вот я был в Туркмении, и их национальные платья мне очень понравились. У них очень статные, красивые фигуры, эти платья очень хорошо смотрятся.

– Кроме реформ Петра Великого, бывали в России еще случаи, когда правители навязывали народу определенную моду? Может, такое было на вашей памяти?

– В 1960-е годы были приняты мини-юбки, а советские власти запретили их носить. Но это в большей мере шло не от правительства, а от жлобствующих людей. А так, кроме Петра, не было таких резких заявлений. Униформа у нас присутствует, но, как правило, только на отдельных предприятиях. А постановлений [по поводу одежды] никаких не было.