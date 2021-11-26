ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР

ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР (по­лиц­мей­стер) - долж­ность на­чаль­ни­ка го­род­ской по­ли­ции и чи­нов­ни­ка по­ли­цей­ско­го ап­па­ра­та в круп­ней­ших го­ро­дах Российской им­пе­рии в XVIII - начале XX веков.

В 1718 году ука­зом ца­ря Пет­ра I бы­ла уч­ре­ж­де­на долж­ность ге­не­рал-полицеймейстера в Санкт-Пе­тер­бур­ге, а в 1722 году - обер-полицеймейстера в Мо­ск­ве. С началом 1730-х годов долж­но­сти полицеймейстеров с функ­ция­ми по­мощ­ни­ка и заместителя ге­не­рал-полицеймейстера или обер-полицеймейстера су­ще­ст­вова­ли в шта­те Московских и Санкт-Пе­тербургских по­ли­цей­мей­стер­ских кан­це­ля­рий. В 1733 годы вве­де­на в 23 го­ро­дах (главным образом гу­берн­ских и про­вин­ци­аль­ных) Российской им­пе­рии од­но­вре­мен­но с уч­реж­де­ни­ем в них по­ли­ции. В XVIII веке полицеймейстер на­зна­чал­ся из чис­ла офи­це­ров городского гар­ни­зо­на, в гу­берн­ских го­ро­дах - из ка­пи­та­нов, в про­вин­ци­аль­ных - из по­ру­чи­ков; ут­вер­ждал­ся в долж­но­сти Се­на­том, за­тем ми­ни­ст­ром внутренних дел. По Ус­та­ву бла­го­чи­ния 1782 года полицеймейстеры со­хра­ня­лись толь­ко в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве, в других го­ро­дах упра­ва­ми бла­го­чи­ния (по­ли­цей­ски­ми упра­ва­ми) ру­ко­во­ди­ли го­род­ни­чие (в 1803 году за­ме­не­ны полицеймейстерами). По­сле Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года при на­зна­че­нии на долж­ность полицеймейстера пре­иму­ще­ст­вом поль­зо­ва­лись офи­це­ры, со­сто­яв­шие под по­пе­чи­тель­ст­вом Алек­сан­д­ров­ско­го ко­ми­те­та о ра­не­ных. В 1840-е годы в не­ко­то­рых го­ро­дах бы­ли вве­де­ны долж­но­сти стар­ших полицеймейстеров, млад­ших полицеймейстеров, по­мощ­ни­ков полицеймейстера. По­сле объ­е­ди­не­ния в конце 1862 года городской и сель­ской по­ли­ции в еди­ные уезд­ные по­ли­цей­ские управ­ле­ния во гла­ве с ис­прав­ни­ка­ми са­мо­сто­ятельная городская по­ли­ция под руководством полицеймейстера бы­ла уч­ре­ж­де­на в 69 го­ро­дах Российской им­пе­рии. Вме­сто управ бла­го­чи­ния бы­ли соз­да­ны кан­це­ля­рии обер-полицеймейстеров (гра­до­на­чаль­ни­ков). В со­став городской по­ли­ции вхо­ди­ли полицеймейстер и один-два его по­мощ­ни­ка. Обер-полицеймейстер Санкт-Пе­тер­бур­га во 2-й половине 1860-х ггодов под­чи­нял­ся кро­ме МВД так­же и Треть­ему от­де­ле­нию. Полицеймейстер ру­ко­во­дил долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми городской по­ли­ции, нёс пер­со­наль­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред пра­ви­тель­ст­вом и гла­вой ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции за со­стоя­ние ох­ра­ны по­ряд­ка и спо­кой­ст­вия, вы­пол­не­ние чи­на­ми городской по­ли­ции воз­ло­жен­ных на по­ли­цию обя­зан­но­стей. На­зна­чал на долж­но­сти и сме­щал ря­до­вой и ун­тер-офи­цер­ский со­став по­ли­ции, час­тич­но и офи­цер­ский со­став, и «класс­ных чи­нов­ни­ков», на­ла­гал на них дис­ци­п­ли­нар­ные взы­ска­ния. По оп­ре­де­лён­но­му за­ко­но­да­тель­ст­вом кру­гу во­про­сов об­ла­дал рас­по­ря­дительной вла­стью по от­но­ше­нию к на­се­ле­нию; вёл сек­рет­ную пе­ре­пис­ку от собственного име­ни. В XIX - начале XX веков, как пра­ви­ло, полицеймейстер вы­пол­нял функ­ции ин­спек­то­ра по­ли­ции: про­ве­рял ис­пол­не­ние обя­зан­но­стей пат­руль­ной и по­сто­вой служ­бы, по­ря­док ве­де­ния де­ло­про­из­вод­ст­ва в кан­це­ля­ри­ях час­тей, уча­ст­ков, квар­таль­ных кон­тор, по­ли­цей­ских до­мов, по­жар­ных час­тей и других. С раз­ви­ти­ем ап­па­ра­та по­ли­ции во 2-й половине XIX - начале XX веков в под­чи­не­ние полицеймейстера пе­ре­шли рас­по­ла­гав­шие­ся по от­де­ле­ни­ям от­ря­ды кон­но-по­ли­цей­ской стра­жи и пе­шие ро­ты по­ли­ции. В Санкт-Пе­тер­бур­ге до 1867 года, в Мо­ск­ве до 1882 года полицеймейстер вёл де­ло­про­из­вод­ст­во че­рез отдельную кан­це­ля­рию, со­став­ляя са­мо­сто­ятельную административно-по­ли­цей­скую ин­стан­цию ме­ж­ду ча­ст­ны­ми при­ста­ва­ми и обер-полицеймейстером, впо­след­ст­вии яв­лял­ся заведующим от­де­ле­ни­ем при кан­це­ля­рии обер-полицеймейстера (гра­до­на­чаль­ни­ка). По­ста­нов­ле­ни­ем Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва от 10(23).3.1917 года уп­разд­нён Департамент по­ли­ции и под­ве­дом­ст­вен­ные ему уч­ре­ж­де­ния и чи­ны, в том числе и по­ли­цей­мей­сте­ры.

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