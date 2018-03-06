Краткий курс истории. Тайная канцелярия Тайная канцелярия – первая секретная служба в истории России...

6 марта 1762 года по воле императора Петра III была окончательно ликвидирована Тайная канцелярия – первая секретная служба в истории России.

Начало

Когда в 1718 году Петр Великий пребывал в ожидании своего беглого и «раскаявшегося» сына, он повелел создать Тайную канцелярию розыскных дел с целью расследования дела царевича Алексея. В итоге благополучие государства было достигнуто ценой жизни царского наследника. Но Тайная канцелярия не прекратила своего существования. Наоборот, она превратилась в важнейший государственный орган, подконтрольный лично государю.

Канцелярия сначала представлял род особой канцелярии государя, созданной для управления Преображенским и Семёновским полками. Использовался Петром в качестве политического органа в борьбе за власть с царевной Софьей.

Преображенский приказ находился в непосредственном ведении царя и управлялся князем Ф. Ю. Ромодановским (до 1717 года; после смерти Ф. Ю. Ромодановского — его сыном И. Ф. Ромодановским). Впоследствии приказ получил исключительное право на ведение дел о политических преступлениях или, как они тогда назывались, «противу первых двух пунктов». С 1725 года тайная канцелярия занималась и уголовными делами, которыми ведал А. И. Ушаков. Но при малом количестве людей (под его началом было не более десяти человек, прозванных экспедиторами тайной канцелярии) охватить все уголовные дела такому отделению было не под силу. При тогдашнем порядке расследования этих преступлений колодники, уличённые в каком-либо уголовном преступлении, могли по желанию продлить свой процесс, сказав «слово и дело» и совершив донос; они немедленно забирались в Преображенский приказ вместе с оговорёнными, причём очень часто оговаривались люди, не совершившие никакого преступления, но на которых доносчики имели злобу. Основное направление деятельности приказа — преследование участников антикрепостнических выступлений (около 70 % всех дел) и противников политических преобразований Петра I.

Русская «инквизиция»

Петр I, как и его дочь, императрица Елизавета, временами и сам присутствовал на пытках, учиняемых в интересах следствия сотрудниками Тайной канцелярии. Впрочем, пытки применялись только в случаях, когда следователям «казалось», что обвиняемый лжет при даче показаний. Однажды Екатерина II Великая прямо сопоставила Тайную канцелярию и европейскую инквизицию. Преступления религиозного характера карались в основном с помощью телесных наказаний. Особенно жестко относились к делам, в которых сделка с нечистой силой имела целью причинение вреда императору. Однако в «охоту на ведьм» эти действия так и не переросли.

Упразднение

Среди людей, председательствовавших в Тайной канцелярии, своим долголетием на посту и цинизмом отметился Андрей Иванович Ушаков (которому знаменитый адмирал-однофамилец приходился внучатым племянником). Тайная канцелярия в постпетровскую эпоху занималась также вопросами контрразведки и разбирала различные доносы. Если бы не император Петр III, известный своим благоговением перед Пруссией и сам бывший сподвижником прусских доносчиков во время Семилетней войны, то, возможно, Тайная канцелярия не была бы упразднена.