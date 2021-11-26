КОРБ ИОГАНН ГЕОРГ
КОРБ ИОГАНН ГЕОРГ - австрийский дипломат.
Государственный деятель герцогства Пфальц-Зульцбах, автор записок о России, канцлер (1732 год). Дворянин. Воспитывался в иезуитской коллегии г. Вюрцбург, с 1689 года учился в Вюрцбургском университете. Вскоре после его окончания зачислен секретарём в посольство И.X. Гвариента, отправленное в Москву после подписания Священной Римской империей, Венецией и Россией Венского союзного договора (февраль 1697 год), направленного против Османской империи. В 1698-1699 годы в составе посольства находился в России. С 1700 года состоял на службе у герцогов Пфальц-Зульцбахских.
В конце 1700 - начале 1701 годов издал сочинение «Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю Московскому Петру Алексеевичу в 1698 году, ведённый секретарём посольства Иоганном Георгом Корбом». И.Г. Корб зафиксировал важнейшие события (в частности, Стрелецкое восстание 1698 года и последовавшие за ним многочисл. казни), описывал жизнь русского двора, особое внимание уделял организации русского войска, порядку работы приказов и др. государственных учреждений, состоянию образования, а также быту и нравам русского народа.
Дал характеристики царю Петру I и ряду российских государственных деятелей, с которыми не раз встречался. Некоторые сюжеты в изданном «Дневнике…» были проиллюстрированы рисунками самого И.Г. Корба «Дневник…» быстро приобрёл широкую известность. В России книга вызвала негативную реакцию. Так, российский резидент в Вене кн. П.А. Голицын, считая автором книги Гвариента, в августе 1701 года писал главе Посольского приказа Ф.А. Головину, что Гвариент «выдал книгу о состоянии и порядках Московского государства... как я слышал, такова поганца и ругателя на Московское государство не бывало; с приезду его сюда, нас учинили барбарами и не ставят ни во что...». По настоянию российских дипломатов тираж книги И.Г. Корба был уничтожен.
Вскоре после выхода в свет «Дневник…» был переведён на русский язык в Посольском приказе. Первый пересказ книги И.Г. Корба на русский язык опубликован в 1840 году А. Рославлевым, в 1863 году «Дневник…» опубликован полностью в переводе М.И. Семевского и Б.В. Женёва, в 1906 году А.И. Малеиным осуществлён его новый, наиболее полный и точный перевод. Сочинение И.Г. Корба также переведено на английский, французский и немецкий языки.