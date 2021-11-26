Государственные крестьяне

Госуда`рственные крестья`не — кресть- янское сословие в России XVIII—XIX вв., представители которого считались лично свободными, жили на казенных (государственных) землях и несли повинности в пользу государства. Г. к. получили оформление в начале XVIII в. серией указов Пет- ра I из некрепостного сельского населения (черносошные крестьяне и половники Русского севера, однодворцы , нерусские народности Поволжья и Приуралья, сибирские пашенные крестьяне). Повинности Г. к. заключались в денежном оброке, подушной подати, натуральных повинностях (дорожная, подвойная, постойная и другие). Г. к. имели право вести торговлю, открывать фабрики и заводы, владеть «ненаселенными» землями (без крепостных крестьян). Количество Г. к. увеличилось с 19 % всего земледельческого населения страны во 2-й четверти XVIII в. до более 45 % земледельческого населения Европейской России в середине XIX в. за счет крестьян секуляризованных церковных владений и присоединенных территорий, украинских казаков, бывших крепостных конфискованных польских имений и других. В начале XIX в. в результате роста населения и повышения феодальных повинностей происходило прогрессирующее обеднение и недоимочность Г. к., увеличение числа массовых волнений. В 1837—1841 под руководством, министра государственных имуществ П. Д. Киселева проведена реформа Г. к. В 1866 Г. к. были подчинены общей системе сельского управления и признаны «крестьянами-собственниками». Права полной собственности на землю (кроме Сибири и Закавказья) получили в 1886. Лит.: Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.—Л., 1946—1958. Т. 1—2.