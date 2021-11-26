ДЕМИДОВ НИКИТА ДЕМИДОВИЧ
ДЕМИДОВ НИКИТА ДЕМИДОВИЧ - один из крупнейших российских предпринимателей, крупный душе- и землевладелец, комиссар с 1709 года. Родоначальник Демидовых.
В середине 1670-х годов вместе с отцом Д.К. Антюфеевым Демидов упомянут в числе ствольных заварщиков тульской Оружейной слободы. По преданию, переломную роль в судьбе Демидова сыграла его встреча в Туле с царём Петром I, разрешившим Демидову построить доменный и передельный завод близ Тулы (смотрите Демидовых Тульский завод). В 1707 году Демидов совместно с сыном Григорием построил также Дугненский (Верхний) завод на реке Дугна в Алексинском уезде (ныне Ферзиковский район Калужской области), а в 1718 году приобрёл землю в Тульском уезде, использованную под строительство Верхотулицкого доменного и передельного завода (пущен около 1719).
Демидов сыграл выдающуюся роль в промышленном освоении Урала, где хозяйствовал с сыном Акинфием. В 1702 году получил от государства действующий Невьянский (Верхотурский) доменный и передельный завод. Затем построил на Урале собственные заводы: Шуралинский передельный (1716), Бынговский передельный (1718), Верхнетагильский доменный (1720), Выйский доменный, передельный и медеплавильный (1722), Нижнелайский передельный (1722) и Нижнетагильский доменный, передельный и медеплавильный (пущен в 1725 году, уже после смерти Демидова, его сыном А.Н. Демидовым).
Вёл разведку руд цветных металлов, не позднее 1715 году осуществил опытные плавки меди, в 1722 году на Выйском заводе получил промышленную медь. Совместно с сыном Акинфием организовал поиск руд на Алтае и их опытные плавки на уральских заводах. Тесно сотрудничал с государством, выступавшим заказчиком продукции его заводов. Пользуясь привилегией, скупал крестьян и земли задолго до разрешения «купецким людям» (1721) приобретать деревни к заводам; первые земельные приобретения появились в 1700-1702 годах в Крапивенском уезде. Организовывал переселение на уральские заводы квалифицированных кадров из Тулы, крестьян купленной в 1720 году нижегородской вотчины и др.
Пользовался неизменным покровительством Петра I и представителей правящей элиты, в частности князя А.Д. Меншикова. Вёл борьбу с конкурентами (например, с И.Т. Баташёвым), а на Урале - с местной администрацией (добился смещения в 1704 году верхотурского воеводы стольника А.И. Калитина). Вступил в острый конфликт с В.Н. Татищевым, проводившим в составе группы, посланной Берг-коллегией в 1720 году на Урал, политику жёсткой регламентации инициативы промышленников и отстаивавшим приоритет интересов государства; добился его отстранения от управления. Решением Вышнего суда (февраль 1723 года), оправдавшего Татищева, на Демидова, который «дерзнул его величество в неправом своём деле словесным прошением утруждать», был наложен штраф в 30 тысяч рублей, но по распоряжению императора исполнение наказания отложили.
Промышленное хозяйство Демидова состояло из двух частей: большей, динамично развивавшейся на Урале, и меньшей, тульской, остановившейся в развитии из-за увеличивавшейся цены на топливо. Демидов умер на Тульском заводе (с 1704 года жил в разъездах между Невьянском, Москвой и Тулой), похоронен на кладбище приходской Николо-Зарецкой церкви в Туле.
Иллюстрация:
Н.Д. Демидов. Портрет работы неизвестного художника. XVIII век. Нижнетагильский музей-заповедник.
Архив БРЭ.