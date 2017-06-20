Что такое царский «Всепьянейший собор»? Пётр Великий, как известно, поражал современников размахом своих преобразований. Вот и введённая им в 1714 году медаль весила целых 17 фунтов (без малого 7 кг), вес награды утяжеляли приложенные к ней цепи. Сама награда высокой не была, потому что имела название «За пьянство». Сам двухметровый царь трезвенником не был, а созданный им в кругу ближайших соратников «Всепьянейший собор» отличался очень изобретательным и крайне неумеренным потреблением спиртных напитков. Но обычным выпивохам государь спуску не давал, над ними полагалось публично насмехаться с помощью новой медали. Самодержец лично разработал ритуал вручения награды провинившимся. Чугунную медаль прикрепляли на шею пьяницы в полицейском участке, причём...

Пётр Великий , как известно, поражал современников размахом своих преобразований. Вот и введённая им в 1714 году медаль весила целых 17 фунтов (без малого 7 кг), вес награды утяжеляли приложенные к ней цепи. Сама награда высокой не была, потому что имела название «За пьянство».

История Собора ведёт своё начало с периода юности Петра, большую часть которого он провёл в московской Немецкой слободе. Лютеране, составлявшие большинство населения слободы, в том числе Франц Лефорт, оказали большое влияние на формирование личности царя, в том числе на его восприятие повседневной старорусской жизни, включая православную обрядность, сложность которой представляла большой контраст с простотой протестантского культа. Кроме того, традиция проведения западноевропейских праздников — ассамблей, продемонстрировала Петру другой вариант праздничного времяпрепровождения, сопровождавшегося пьянством и «развратом», непривычным для православных — в том числе с участием женщин как полноправных собеседниц. Кроме культурной среды Немецкой слободы, на Петра могло повлиять последовавшее затем Великое посольство, а также путешествие за границу 1716—1717 годов.

Сам двухметровый царь трезвенником не был, а созданный им в кругу ближайших соратников «Всепьянейший собор» отличался очень изобретательным и крайне неумеренным потреблением спиртных напитков, особенно тех, что прибывали из-за границы. Именно в то время в Англии и Голландии пришла мода на джин - крепкий алкоголь, настоянный на ароматических травах.

Но обычным выпивохам государь спуску не давал, над ними полагалось публично насмехаться с помощью новой медали.

Самодержец лично разработал ритуал вручения награды провинившимся. Чугунную медаль прикрепляли на шею пьяницы в полицейском участке, причём таким образом, чтобы снять её было невозможно. Срок ношения попавшимся впервые обычно определялся в неделю. Теоретически возможно было и повторное награждение с более длительным ношением тяжкого груза, но таких выдающихся любителей выпить в петровскую эпоху зафиксировано не было. Со смертью первого российского императора в 1725 году прекратились и столь экзотические награждения.

Наличие такой медали при Петре I не является аргументом в пользу западной версии о повальном русском пьянстве. Большинству населения тогдашней России, а именно крестьянам, пьянствовать большую часть года было некогда, а обычно и не на что.