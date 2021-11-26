БУЛАВИН КОНДРАТИЙ АФАНАСИЕВИЧ

Происхождение

Происхождение дискуссионно. В одних рапортах, в частности – отписке донских казаков царю Петру Алексеевичу от 1707 года назван казаком Трехизбянской станицы Донского войска, в то время как один из сотоварищей К.А. Булавина по прозвищу Стрельчонок назвал его «подлинно салтовцем из русских людей» (выходцем из Салтова, где располагался Харьковский Слободский казачий полк). Б.А. Ивченко высказался в пользу первой гипотезы, предположив, что термин «салтовец» (в иных документах неизвестный) имеет тюркское происхождение и обозначает не жителя из Салтова, но всадника налегке (ср. кирг. «салт» – без груза, без поклажи), в данном случае – казака.

Сын беглеца А. Булавина, который поселился в Трехизбянской станице и был избран там атаманом.

Первые конфликты и начало восстание

В 1705 г. К.А. Булавин, будучи атаманом Бахмутского городка, оказался в конфликте с Изюмским Слободским полком Московского царства. 24 октября 1705 года он захватил соляные промыслы, расположенные по реке Бахмут, прежде принадлежавшие донским казакам, но пожалованные изюмским солдатам в соответствии с указом Петра I; при этом из солдат полковника Фёдора Шидловского бахмутские казаки К.А. Булавина «иных и до смерти убили». 4 июня 1706 года К.А. Булавин арестовал дьяка Алексея Горчакова, присланного воронежским стольником для оценки ущерба, нанесённого полку, но отпустил его по решению Донского войскового круга. В ночь на 8 октября 1707 года со своими людьми напал на отряд князя Ю.В. Долгорукого, убив семнадцать человек – в том числе самого Долгорукого, а также князя Семёна Несвицкого. Со своим отрядом (ок. 200 человек) направился на север к Изюму, но 24 октября был остановлен и разбит войсками Л. Максимова у Закотного городка на Айдаре. Спасся бегством.

В советской историографии сложилась точка зрения, что К.А. Булавин был предводителем крестьянско-казацкого восстания, защитником казацкой голытьбы и беглых «черных людей», в то время как атаманы и старшины Донского войска – противодействовали Булавину и были «душителями восстания». В современной историографии высказывается иная позиция: нападение на Ю.В. Долгорукого было инсценировано самим Л. Максимовым, который, по словам брата погибшего, князя В.В. Долгорукого, стремился скрыть «свое воровство, что многие тысячи беглых приняли» (указом от 1695 года Пётр запретил Донскому войску принимать у себя беглых). Сговор Л. Максимова с К. Булавиным подтверждают показания пленного булавинского казака Л.К. Карташа, который сообщает об их совместной встрече накануне убийства Долгорукого. Мотивом последующего нападения Л. Максимова на банду К.А. Булавина считается либо страх Донского атамана перед вторжением российских войск на Дон, либо же – стремление устранить политического соперника, набирающего авторитет у казаков.

Как и причины бунта (см. Булавинское восстание), мотивы дальнейших действий самого К.А. Булавина остаются дискуссионными. А.П. Пронштейн и Н.А. Мининков называют «антикрепостническим» мотив «побить бояр и иноземцев за их злое дело», повторяющийся в булавинских прокламациях. Противоположную позицию высказывает В.И. Лесин, обративший внимание на то, каких людей призывал К.А. Булавин под своё начало: «Атаманы молодцы, дорожные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники!». Казацкую вольницу К.А. Булавин зазывал «погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конех поездить». Лесин суммирует: «Для Кондратия Афанасиевича крестьян словно и не было в соседних уездах. Он был готов принять людей разных чинов, но обязательно вольных». Необходимо отметить, что провозглашение ненависти к «боярам и иностранцам» сочеталось с призывом «в руские города» к тому, чтобы « всяким начальным людем добрым (выделено мной – Н.Н.) и всяким черным людем всем такоже с нами стоять вкупе заодно… за все великое Войско Донское»; это позволяет предположить, что движение К.А. Булавина имело не столько анархический, сколько сословный характер. О.Г. Усенко обратил внимание на то, что в 1706 году черкасские старшины сняли К.А. Булавина с поста бахмутского атамана, что вполне могло его оскорбить; поэтому при нападении 9 октября 1707 года К.А. Булавин мог преследовать и личные цели – расправу над старшинами (Амбросимом Савельевым, Ефремом Петровым, Никитой Алексеевым), которые сопровождали Ю.В. Долгорукого. О.Г. Усенко отрицает, что К.А. Булавин был раскольником, в то время как В.И. Буганов и А.Г. Шкваров считают основным лозунгом неприятие «еллинской веры» (никонианства), выраженное в прокламации от марта 1708 г. Впрочем, призыв К.А. Булавина «стоять… всем вкупе за дом пресвятые богородицы за истинную христианскую веру» не помешал ему ок. 27 мая 1708 года предложить Сартлану-мурзе из Кубанской орды и даже мухафызу османской крепости Ачуев Хасану-паше торговые отношения и военный союз.

Булавин объявился в Пристанском городке Запорожской Сечи , где к марту 1708 года собрал ок. 7000 человек для похода на Москву. 9 апреля 1708 года он разбил 8000 казаков Лукьяна Максимова в битве на реке Лисковатка. 1 мая Черкасск был сдан Булавину без боя бывшим атаманом Иваном Зерщиковым. Максимов и шесть донских старшин были избиты плетьми и казнены; 9 мая войсковой круг избрал Булавина атаманом Донского войска. В письмах от 2 и 12 мая 1708 года К.А. Булавин осмелился заявить государю и его генералам, что Ю.В. Долгорукий был убит «с ведома общаго нашего со всех рек войскового совету, потому что он князь поступал и чинил розыску не против его в. г. указу», а также объявить ложью со стороны Л. Максимова, что он де когда-то собирался идти войной «на государевы городы». К.А. Булавин заверял царя в готовности Донского войска верно служить и просил остановить наступление царских войск под командованием В.В. Долгорукого; в противном случае, собирался «противитца всеми реками». В конце мая Пётр повелел прекратить наступление, однако из-за плохих дорог его письмо шло в войска целый месяц. В конце мая 1708 г. начались столкновения солдат с булавинцами. Одновременно в начале июня в Черкасск пришло письмо о прощении, дарованном бунтовщикам. Донская старшина во главе с бывшим атаманом Иваном Зерщиковым при приближении войск Долгорукого напала на К.А. Булавина, который по одной версии убил себя сам, по другой – погиб от руки есаула Ананьина.