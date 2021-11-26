АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ (июль 1705 ‒ март 1706)

Выступление стрельцов, посадских и работных людей, солдат, гулящих и беглых в Астрахани.

Причинами восстания стали усиление налогового гнета и произвол местной администрации, в том числе воеводы Астрахани Т. Ржевского: введение новых налогов на бани, погреба и печи, рост цен на товары, снижение жалованья солдатам и стрельцам. Поводом к выступлению послужил указ Петра I , запрещавший носить русское платье и бороды. Восстание началось в ночь на 30 июня 1705, когда отряд стрельцов и солдат ворвался в кремль, где были убиты Т. Ржевский и ок. 300 приказных, офицеров и иноземцев. Возглавили выступление астраханские стрельцы И. Шелудяк и П. Носов, а также купец-старообрядец (см. Старообрядчество) Я. Носов. Восставших поддержало почти все городское население. Было создано земское управление во главе с бурмистром Ганчиковым, И. Шелудяком и Я. Носовым. Власть перешла в руки городского собрания (круга), избравшего совет старшин. Были отменены новые налоги, указ о ношении иностранного платья, повышено жалованье стрельцам и солдатам. Выступление охватило Красный Яр, Черный Яр, Гурьев и Терки. Но попытки повстанцев привлечь на свою сторону донских казаков закончились неудачей. Восставшие двинулись вверх по Волге на Москву, но были разбиты под Царицыном. Петр I послал к Астрахани полки П. М. Апраксина и П. И. Хованского, армию Б. П. Шереметева, привлек калмыцкого хана Аюку с конницей. Кроме того, были направлены грамоты повстанцам с обещанием прощения в случае прекращения мятежа. В итоге среди восставших произошел раскол: зажиточные астраханцы и стрельцы отошли от восстания и направили царю повинную. 13 марта 1706 царские войска под командованием Б. П. Шереметева и хана Аюки овладели Астраханью. Мятежники были казнены, умерли от пыток или сосланы в Сибирь. Были подавлены восстания и в других городах.

Автор статьи: Цыганова Л.А.

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