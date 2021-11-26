АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО ОРДЕН

АНДРЕ́Я ПЕРВОЗВА́ННОГО О́РДЕН

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО ОРДЕН Российской империи. Предположительно учрежден в 1698 г. царем Петром I в честь святого апостола Андрея Первозванного, «Крещением первоначально пределы Наши просветившего», как написал Петр в проекте Устава ордена, опубликованного в 1720 г.

Первое награждение состоялось 10 марта 1699 г., когда Петр возложил знаки ордена на генерал-кригсмейстера (впоследствии фельдмаршал) Ф. А. Головина . До 1917 г. являлся высшим орденом Российской империи. Им награждались высшие военные и гражданские чиновники, не ниже генерал-лейтенанта или тайного советника. Каждый родившийся в императорской семье мальчик становился кавалером ордена при крещении, а князья императорской крови - при совершеннолетии.

Император Павел I стал награждать светскими орденами российское духовенство. Первыми Высочайше сопричисленными к ордену Андрея Первозванного духовными лицами стали митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил (Петров) и митрополит Московский Платон (Левшин). Из 12 пенсионеров ордена (в 1860 пенсия равнялась 1000 рублей) 3 человека должны были принадлежать к духовенству. За всю историю ордена вручено немногим более 1000 знаков.

Орден имел одну степень. Девиз ордена - «За веру и верность» («что долженствует напоминать кавалерам, дабы они по всей возможности охраняли и защищали христианскую веру и пребывали чрез весь свой век приверженными к Богу и главе своего ордена (императору) всеподданическою верностью»). Лента ордена - голубая, шириной 10 см; носилась через правое плечо. Знак ордена - косой андреевский крест синей эмали, наложенный поверх черного двуглавого орла, увенчанного 3 коронами. На кресте изображение распятого святого апостола Андрея и 4 золотые латинские буквы по концам креста: SAPR (Sanctus Andreas Patronus Russiae - Святой Андрей, покровитель России). На оборотной стороне орла - хартия (лента) с орденским девизом.

Звезда ордена - серебряная, восьмиконечная; носилась на левой стороне груди. В центральном медальоне звезды, на золотом поле - черный двуглавый орел с голубым андреевским крестом на груди. Вокруг медальона - по окружности, на голубом эмалевом фоне - девиз ордена: «За веру и верность». В XVIII в. многие кавалеры произвольно украшали знаки ордена драгоценными камнями. С 1797 г. самовольное украшение знаков было запрещено Павлом I; знак, украшенный бриллиантами, стал особой, высшей степенью ордена.

С 5 августа 1855 г. на знаке, жалуемом за военные отличия, сверху под короной помещались скрещенные мечи, а на звезде мечи скрещивались таким образом, что рукояти и острия выступали из-под медальона звезды. Скрещенные мечи над медальоном «бриллиантовой» звезды означали, что награждение за военные заслуги состоялось при простом, не бриллиантовом знаке ордена Андрея Первозванного.

Цепь ордена из 3 чередующихся элементов - государственного герба, трофея с вензелем Петра I и круглой эмалевой розетки с андреевским крестом - надевалась только в торжественных случаях. Орденское одеяние составляли: бархатная зеленая епанча, подложенная белой тафтой с нашитой на левой стороне груди большой серебряной звездой, супервест белого глазета с крестом на груди, черная бархатная шляпа с красным пером и нашитым андреевским крестом.

Кавалеры ордена по определению Петра I должны были вносить «некоторую сумму денег, смотря по обстоятельствам, на выкуп пленных, на содержание и призрение инвалидов; в пользу посольств для обращения неверных к христианской вере; на снабжение обедневших дворянских детей и на прочее». Указом императора Павла I в 1797 г. на кавалеров ордена были возложены следующие обязанности: надзор и попечение над воспитательными домами в Москве и Санкт-Петербурге; ведение и призрение московского Инвалидного дома и Екатерининской больницы; заведение в обеих столицах пристанища для бедных; попечение и надзор за всеми полезными заведениями для призрения немощных и неимущих. На богоугодные заведения и др. благотворительную деятельность награжденные делали единовременный взнос в Капитул орденов (орденскую администрацию, занимавшуюся всеми вопросами, связанными с награждениями и т. п.), с 1860 г. этот взнос равнялся 500 рублям (для сравнения: годовое жалованье среднего чиновника или высококвалифицированного рабочего составляло в то время примерно 300-400 рублей).

Ордену принадлежал собор святого апостола Андрея Первозванного в Санкт-Петербурге на Васильевском острове (Большой проспект, 21/23). Поначалу андреевские кавалеры собирались в любимом храме Петра I - Пресвятой Троицы (Троицкая площадь). Здесь отмечались полтавские годовщины и заключение Ништадтского мира в 1721 г., когда Петру был поднесен титул императора. Здесь же отпевали казненного в 1718 г. царевича Алексея Петровича. В 1727 г. казна выделила на строительство собора апостола Андрея Первозванного 1000 р. и обратилась с призывом о помощи к кавалерам Андреевского ордена. В 1729 г. архиепископ Нижегородский Питирим заложил (по проекту Д. А. Трезини) деревянную однопрестольную с колоколенкой постройку, освященную 8 октября 1732 г. архиепископом Феофаном (Прокоповичем). Иконостас в нее перенесли из домовой церкви А. Д. Меншикова , средства на облачения и утварь дала императрица Анна Иоанновна . В июле 1761 г. собор сгорел от удара молнии. Новый каменный собор был заложен 18 июля 1764 г. по проекту А. Ф. Виста, но 6 августа 1766 г. его купола неожиданно рухнули, за что зодчего посадили под арест. Строительство продолжалось, вероятно, по проекту выпускника Академии художеств А. А. Иванова. Только в 1781 г. собор был полностью освящен, став при Павле I в 1797 г. кавалерским, в связи с чем над входом был укреплен знак ордена Андрея Первозванного.

Орден Андрея Первозванного Российской Федерации

Восстановлен как высшая государственна награда России Указом Президента РФ от 1 июля 1998 г. № 757. Знаки ордена остались без изменения, за исключением положения о том, что лента без ордена на гражданской одежде носится в виде розетки, а на форменной одежде - на планке. Первыми кавалерами ордена стали акад. Д. С. Лихачёв , конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников , президент Казахстана Н. Назарбаев и Святейший Патриарх Алексий II .

Андрея Первозванного, высший орден Русской Православной Церкви

Учрежден Определением Священного Синода 28 дек. 1988 г. в связи с празднованием Тысячелетия Крещения Руси. Имеет одну степень. Награждаются им только главы Поместных Православных Церквей. Состоит из овального знака с изображением в рост святого апостола Андрея Первозванного, держащего в руке большой 4-конечный крест, и 8-конечной алмазной звезды с вензелем С. А. и надписью по окружности: «Аз есмь свет миру». Орден выполнен из серебра с позолотой и украшен искусственными драгоценными камнями. Знак носится на широкой муаровой ленте зеленого цвета через левое плечо и располагается ниже звезды, носимой на правой стороне груди.

С. С. Левин, С. П. Карпов

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