0 видео из 0

О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Причины формирования дворянской оппозиции правлению Александра I; 2. «Союз спасения» — первая организация будущих декабристов; 3. «Союз благоденствия» и восстание Семеновского полка; 4. «Северное» и «Южное» общества: организационная структура; «Конституция» Н. Муравьева и «Русская Правда» П. Пестеля; 5. От инакомыслия к инакодействию: восстание на Сенатской площади и выступление Черниговского полка; 6. Итоги и последствия восстания; 7. Русская мысль после 14 декабря 1825 г.: теория официальной народности, славянофильство и западничество; 8. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и литературные салоны 1830-х гг.; 9. Образование Кирилло-Мефодиевского общества на Украине (1845-1846 гг.); 10. Деятельность «кружка» петрашевцев в Петербурге (1845-1849 гг.).

Аннотация В лекции рассматриваются общественная мысль и общественные движения в России в первой половине XIX столетия. Отмечается, что в основе мировоззрения будущих декабристов лежали идеи эпохи Просвещения (в том числе, масонские) и Французской революции. Решающими факторами складывания оппозиционных настроений стали Отечественная война и заграничные походы русской армии. А консервативный поворот Александра I привел к созданию сети тайных заговорщических организаций, получивших впоследствии наименование «декабристских».

Показательно, что при всем различии программных требований декабристских организаций (включая Конституцию Никиты Муравьева и Русскую Правду Павла Пестеля) общим в программах и тактике этих обществ было стремление осуществить революцию силами армии, без привлечения народа. Именно с отсутствием в России широкой социальной базы осуществления либеральных преобразований было связано поражение декабристского выступления.

Эпоха, последовавшая за крушением идеалов декабризма, вновь подняла на поверхность традиционные вопросы российской действительности: что есть правда, кто виноват, что делать? Критическое осмысление трагедии 14 декабря 1825 г. было отмечено нравственными, духовными и философскими исканиями, сосредоточившимися в конечном счете на размышлениях об исторически оптимальном пути развития для России. Именно отсюда берут свои истоки и раннее славянофильство (А.С. Хомяков, братья Киреевские) и западничество (Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин). Именно в 1830-40-е гг. либерализм как идеология свободы, делал первые шаги на российской почве. Наряду с отторжением декабристской идеологии (теории «военного заговора») и переосмыслением якобинских догм, шло социокультурное переосмысление декабризма. Один из выходов виделся в возврате к идее просвещенного абсолютизма.

Вопросы по теме лекции

1. Что способствовало появлению движения декабристов? 2. В чем было сходство и различие проектов государственного устройства по «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской Правде» П.И. Пестеля? 3. Чем, по Вашему мнению, было выступление на Сенатской площади: вооруженным восстанием, попыткой дворцового переворота, военным мятежом, мирной демонстрацией неповиновения? 4. Как повлияло движение декабристов на формирование мировоззрения образованных слоев российского общества?

Литература

1. 14 декабря 1825 года: Источники. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 1997-2003. Вып. 1-6. 2. Бокова В.М. Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой четверти XIX в. М., 2003. 3. Декабристы: биографический справочник. М., 1988. 4. Ильин П.В. Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и не обнаруженные следствием участники тайных обществ и военных преступлений 1825-1826 гг. СПб., 2004. 5. Киянская О.И. Пестель. М., 2005. 6. Киянская О.И. Южное общество декабристов. Люди и события. Очерки истории тайных обществ 1820-х гг. М., 2005. 7. Мы дышали свободой… Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. 8. Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. 9. Экштут С.А. В поисках исторической альтернативы: Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994.