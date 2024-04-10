8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 года

Гордин Я.

Восстание 14 декабря 1825 года оставило трагический след в истории нашей Родины. Автор подробно прослеживает запутанную ситуацию междуцарствия, драматические события самого дня восстания, острую борьбу как в правительстве, так и в рядах тайного общества. Автор показывает яркие характеры участников восстания, исследует мотивы их поступков, знакомит с теми, кто противостоял декабристам - великими князьями и их окружением. Автор использует новый архивный материал.