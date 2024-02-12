Декабристы – часть 3. Ссылка и каторга

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Сибирская ссылка – самая поразительная часть истории декабристов. Нерешительные мятежники оказались стойкими и сильными. И такими же сильными и стойкими оказались их удивительные жены.

Чья реальная история легла в основу сюжета фильма «Звезда пленительного счастья» и романа Александра Дюма? Чьи воспоминания вдохновили Некрасова на создание поэмы «Русские женщины»? Как в условиях ссылки удалось организовать «домашний университет? И самый главный вопрос – кто же такие декабристы, и почему так важно непредвзято разобраться в истории декабристского движения.