Декабристы – часть 2. Восстание

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Поводом к выступлению декабристов стало безвластие – в течение почти месяца после внезапной смерти Александра I Россия жила без императора, а наследники отказывались править. Накануне 14 декабря, когда было объявлено о восшествии на трон Николая, члены Северного общества приняли решение вывести войска на Сенатскую площадь.

Почему императорская власть оказалась такой нежеланной? Почему многие мятежники не явились на мятеж, и почему Ленин и Троцкий просто посмеялись бы над таким планом вооруженного восстания? Как был организован суд над декабристами и какая участь была уготована их женам и детям?